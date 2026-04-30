Con una inversión de $106.493.400, el Gobierno de Neuquén adquirió tres nuevos equipos de hemodiálisis destinados al Servicio de Nefrología del Hospital Castro Rendón. Los mismos permitirán optimizar la calidad y seguridad de los tratamientos, asegurando la continuidad de una prestación crítica para quienes tienen enfermedades renales y fortaleciendo la capacidad operativa del Sistema de Salud. Además, mañana se espera que llegue otro equipo de hemodiálisis y de hemodiafiltración para el servicio.

El tratamiento de hemodiálisis es una terapia que se emplea cuando el riñón deja de funcionar, por lo que este equipo es esencial para mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además de esta reciente incorporación, también se realizará una obra de ampliación y refacción del Servicio de Nefrología, que cuenta con un presupuesto oficial de $2.985.104.120.

El Hospital Castro Rendón es el principal centro de salud pública de Neuquén y referente regional para el tratamiento de diversas especialidades médicas, por lo que la modernización de su Servicio de Nefrología permitirá mejorar la calidad de atención, ampliar la capacidad de respuesta y optimizar las condiciones de tratamiento para personas con enfermedades renales.

Traslado del servicio

A su vez, a raíz de dicha obra, el Servicio de Nefrología del Hospital se trasladará oportunamente y de manera transitoria al viejo edificio del Centro de Salud Don Bosco, en calles Remigio Bosch y Aimogasta.

Para ello, el viejo edificio del centro de salud está siendo acondicionado especialmente para garantizar la continuidad de las prestaciones, con una adecuación integral de su infraestructura que permitirá la instalación de 11 equipos de hemodiálisis y un equipo de hemodiafiltración.

Esta reubicación permitirá incluso incrementar la capacidad operativa del servicio, alcanzando hasta 72 pacientes, en comparación con los 66 que se atienden actualmente. La atención se organizará en tres turnos, de lunes a sábado, distribuidos entre los esquemas lunes-miércoles-viernes y martes-jueves-sábado.

Además, se trasladará el sector de diálisis peritoneal, que actualmente asiste a 25 pacientes bajo esta modalidad, garantizando la continuidad de los tratamientos en condiciones adecuadas.

