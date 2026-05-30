La búsqueda del hombre que desapareció tras arrojarse al río Neuquén continúa movilizando a distintos organismos provinciales y fuerzas de seguridad. Este viernes se desarrolló la tercera jornada consecutiva del operativo, con la participación de equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través de la Dirección Provincial de Protección Civil.

Cómo sigue la búsqueda del hombre

Durante la jornada se realizaron recorridos fluviales, observaciones sobre las costas y riberas del río, además de un importante despliegue de drones que permitieron ampliar el monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso.

Las tareas se llevaron adelante de manera coordinada junto a la Policía del Neuquén, Bomberos y otros organismos que intervienen en la emergencia, aportando recursos humanos, embarcaciones y equipamiento logístico para intentar localizar a la persona desaparecida.

El tercer día del operativo de búsqueda de Héctor Lucas Llamani no arrojó novedades

Qué se sabe del caso hasta ahora

El operativo se puso en marcha luego de que testigos advirtieran que un hombre de 32 años, identificado como Héctor Lucas Llamani, se había arrojado al río Neuquén y no volviera a salir a la superficie. Desde entonces, los equipos de rescate trabajan de manera ininterrumpida para tratar de determinar su ubicación.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el cierre de la tercera jornada de trabajo los resultados de los rastrillajes fueron negativos. Por ese motivo, las autoridades analizan permanentemente las condiciones del río y los sectores de búsqueda para optimizar los recursos desplegados.

La preocupación de familiares

Este tipo de situaciones genera una fuerte preocupación entre familiares, amigos y vecinos, que siguen de cerca cada avance de los operativos. Además, demandan una importante coordinación entre organismos provinciales y fuerzas de seguridad para cubrir amplias extensiones de costa y zonas de difícil acceso.

Desde el punto de vista de la salud y la asistencia psicológica, especialistas remarcan que los procesos de búsqueda prolongados suelen provocar altos niveles de angustia e incertidumbre en el entorno de las personas desaparecidas, especialmente cuando no existen novedades concretas sobre su paradero.

La investigación continúa bajo seguimiento de la Justicia

Mientras avanzan las tareas de rescate, la situación también permanece bajo la órbita de la Justicia, que sigue de cerca la evolución del caso para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición.

La continuidad de los operativos refleja además la importancia de la articulación entre organismos estatales ante emergencias que generan conmoción social y mantienen en vilo a la comunidad neuquina.