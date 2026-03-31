El próximo 13 de abril, a las 11, le formularán cargos al intendente de Plottier, Luis Bertolini, junto a otras dos personas en el marco de la investigación que se inició en enero de este año por eximir el pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales e irregularidades en una contratación.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue fijada la audiencia en la que acusarán a Bertolini, a la subsecretaría de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.

El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

En la audiencia se formalizará la acusación contra estas tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.



Dicha denuncia puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.



Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

