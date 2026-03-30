Llega un nuevo fin de semana largo de 4 días y desde el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén invitan a la comunidad a sumarse a una maratón de donación de sangre, una iniciativa solidaria que busca reforzar el stock antes del fin de semana largo de Pascuas.

“Se acerca un nuevo fin de semana largo y necesitamos contar con tu apoyo una vez más”, expresó Romina Barufaldi, referente del CRH. Esto se debe a que durante los feriados suele disminuir la cantidad de donantes, aunque la demanda de sangre se mantiene constante.

Este año, Semana Santa se extenderá durante cuatro días, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, por lo que desde el Centro anticipan la necesidad de garantizar el abastecimiento. Para donar se debe inscribir en este link y esperar la confirmación.

Requisitos para donar

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, que gocen de buena salud y no hayan donado en los últimos tres meses. Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de un formulario, donde se podrá elegir día y horario: miércoles 1 de abril, jueves 2 o lunes 6, en turnos de 8:30 a 11 o de 11 a 13. Luego, se enviará un correo de confirmación.

También se debe pesar más de 50 kilogramos, presentarse con el DNI, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas.

Donar Médula Ósea

Además, el CRH es un Centro Asociado del Incucai, y brinda la posibilidad de inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea a personas de entre 18 y 40 años. Para ello se toma una muestra de sangre, se registran los datos, se analiza genéticamente y ya se forma parte del registro; ofreciendo una oportunidad de vida para alguien que necesita un trasplante y no tiene donante compatible en su familia.

Las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), utilizadas en estos procedimientos, pueden donarse en vida y resultan fundamentales para tratar diversas enfermedades. La inscripción es voluntaria y puede revocarse en cualquier momento.