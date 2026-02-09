Donación de órganos: Neuquén lidera en la Patagonia y queda entre las mejores del país

Según datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra), Neuquén se consolidó durante 2025 como referente en la procuración en salud al registrar una tasa de 28,46 donantes por millón de habitantes. Esta cifra representa un logro institucional, ya que supera en casi un 40% el promedio nacional, que se ubicó en 20,57 donantes por millón.

A nivel país, Neuquén se posiciona actualmente como la tercera jurisdicción con mejor desempeño, ubicándose solo por detrás de Tucumán (36,09) y San Luis (35,44). Este ascenso refleja una evolución sostenida en la gestión sanitaria, considerando que la provincia escaló del quinto lugar obtenido en 2023 al tercer puesto en 2025, lo que reafirma su liderazgo indiscutido en la región patagónica.

La eficacia del sistema neuquino resulta especialmente notable al contrastarla con distritos de mayor envergadura poblacional. Mientras Neuquén mantiene su tasa de 28,46, otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires (25,65), la provincia de Buenos Aires (21,61) y Córdoba (15,92) presentan índices menores, lo que evidencia la solidez de los protocolos locales.

Este hito sanitario es el resultado directo de políticas públicas coordinadas y de la alta capacitación de los equipos de salud en territorio neuquino. Los datos del Sintra sugieren la existencia de un sistema de procuración maduro, con protocolos hospitalarios eficientes que permiten identificar y gestionar con éxito a los potenciales donantes, garantizando una respuesta ágil y profesional.