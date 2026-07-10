A pocos kilómetros de las playas rionegrinas, un universo silencioso reúne a algunos de los animales más imponentes del océano. Ballenas que llegan cada temporada, orcas que patrullan la costa, tiburones que recorren las profundidades, delfines que acompañan las embarcaciones y colonias de lobos marinos forman parte de un escenario que ahora busca convertirse en uno de los grandes emblemas del turismo de naturaleza en la Patagonia. Ese escenario tiene nombre: Corredor de los Cinco Grandes.

El proyecto acaba de sumar un nuevo respaldo institucional luego de que el Concejo Deliberante de Viedma lo declarara de interés municipal, fortaleciendo una iniciativa impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro junto con la Fundación por el Mar.

La propuesta se desarrolla sobre la costa norte del Golfo San Matías y apunta a proteger uno de los ecosistemas marinos más valiosos del país. Pero el objetivo va mucho más allá de la conservación. La iniciativa busca combinar ciencia, educación ambiental y turismo sostenible para transformar la biodiversidad en una oportunidad de desarrollo para las comunidades costeras.

El nombre del corredor no es casual. Los llamados "Cinco Grandes" son las especies que simbolizan la riqueza del mar rionegrino: la ballena franca austral, las orcas, los tiburones, los delfines y los lobos marinos, animales que convierten a esta franja del Atlántico en un escenario privilegiado para el avistaje de fauna.

La estrategia también impulsa campañas de concientización destinadas a turistas y residentes para promover un contacto responsable con la naturaleza y evitar impactos sobre un ambiente tan frágil como extraordinario.

Con este nuevo reconocimiento, el Corredor de los Cinco Grandes sigue ganando terreno como una apuesta para posicionar a Río Negro en el mapa internacional del turismo de naturaleza. La idea es sencilla, pero ambiciosa: demostrar que proteger el océano no solo preserva especies únicas, sino que también puede generar empleo, atraer visitantes y abrir nuevas oportunidades para quienes viven frente a uno de los mares más ricos de la Argentina.