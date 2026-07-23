La Municipalidad de Neuquén informa que este domingo 26 de julio, entre las 8 y las 13, se verá afectado el ingreso a la ciudad por los Puentes Carreteros debido al retiro del pórtico de lectura de patentes, una intervención prevista en el marco de la obra de la Gran Avenida.

Mientras se desarrollen estos trabajos, vinculados a la construcción del nuevo viaducto, el Puente Nuevo permanecerá temporalmente fuera de servicio.

En tanto, el Puente Viejo quedará habilitado con un carril para el ingreso a la ciudad y otro para el egreso hacia Cipolletti, con asistencia de personal de Tránsito y de la Policía para garantizar el ordenamiento de la circulación.

Desde el municipio se solicita a quienes deban transitar por el sector que planifiquen sus recorridos con anticipación, respeten la señalización preventiva y sigan las indicaciones del personal dispuesto en los distintos puntos de intervención.

Recordaron que la obra de la Gran Avenida continúa avanzando a buen ritmo y ya comienza a mostrar el cambio estructural que significará para la movilidad de Neuquén.

El intendente Mariano Gaido ya ha adelantado que la obra finalizará este año, mucho antes de lo que estaba previsto, que era para mayo 2027.

El proyecto transformará la actual ex Ruta Nacional 22 en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento e infraestructura pluvial de gran capacidad, una intervención que permitirá resolver un histórico problema de escurrimiento y acompañar el crecimiento de la ciudad.