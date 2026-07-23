Un operativo especial de transporte de grandes dimensiones afectará este jueves la circulación en distintos sectores de la provincia del Neuquén. La empresa Servicios Petroleros Uribe S.A. (SPUSA) trasladará dos virolas correspondientes a un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos, en un recorrido que se extenderá durante gran parte de la jornada.

Debido a las dimensiones de la carga, los dos carretones especiales alcanzarán en conjunto un ancho total de 9,6 metros. El operativo comenzará alrededor de las 8:15 desde la base El Pampeano, en Plaza Huincul, y está previsto que finalice cerca de las 19, cuando el convoy llegue al yacimiento Rincón de Aranda.

El recorrido comenzará por la Ruta Nacional 22 en dirección a Challacó y continuará por caminos internos hasta la Ruta Provincial 17. El convoy atravesará el sector del Dique Portezuelo y los sectores de Portezuelo Grande y Portezuelo Chico, donde avanzará a paso de hombre debido a las características del camino y el tamaño de las estructuras.

Luego, el traslado continuará por la Ruta Provincial 17 hasta Añelo, para tomar posteriormente la Ruta Provincial 7 y volver a incorporarse a la RP 17. Finalmente, el convoy continuará por la Ruta Provincial 8 hasta llegar al yacimiento donde serán instaladas las estructuras.

Durante todo el operativo habrá vehículos guía, personal especializado en Calidad, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) y acompañamiento de la Policía. La empresa también informó que se realizarán paradas planificadas y aclaró que el sobrepaso de los carretones solo podrá hacerse durante esas detenciones y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Por este motivo, se solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever posibles demoras, especialmente en el tramo comprendido entre Plaza Huincul, Añelo y la zona de Rincón de Aranda. La recomendación principal es evitar maniobras de sobrepaso durante la marcha del convoy y organizar los viajes con anticipación.