El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó este viernes la entrega de dos nuevas camionetas equipadas para el uso invernal, que fueron destinadas a la Dirección Provincial de Vialidad. Los vehículos cuentan con pala quita nieve y distribuidor de sal, que permitirán un rápido despliegue, apenas comiencen las precipitaciones, mejorar los tiempos de respuestas y mantener la transitabilidad de las rutas provinciales.

Se utilizarán en zonas estratégicas

Los vehículos de ataque rápido están destinados a las dependencias de Vialidad en las regiones de Los Lagos del Sur, con base en San Martín de los Andes, y del Pehuén, con asiento en Zapala.

Los nuevos equipos de Vialidad Provincial permitirán iniciar el despeje de nieve y el tratamiento del hielo apenas comiencen las precipitaciones, mejorando la transitabilidad en los corredores neuquinos.

Son camionetas modelo Ford Ranger V6, doble cabina (4x4, 250 CV). Cuentan con una pala frontal para despeje de nieve y un distribuidor de fundentes para el tratamiento del hielo. Están diseñadas como un equipo de "ataque rápido" y primera intervención para comenzar las labores de despeje apenas inician las nevadas y reducir tiempos de respuesta .

Un vehículo similar funciona en la región del Alto Neuquén

Se trata de la segunda adquisición de este tipo de equipos que realiza la provincia, el año pasado se había comprado la primera camioneta, que fue destinada a la región del Alto Neuquén, para despejar los caminos entre Andacollo y Huinganco.

Al respecto, el gobernador señaló que desde el Ejecutivo “seguimos fortaleciendo el equipamiento de Vialidad porque cada inversión en infraestructura y mantenimiento se traduce en más seguridad para quienes viven, trabajan y recorren nuestra provincia”.

El acto de entrega fue acompañado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, y trabajadores del organismo.