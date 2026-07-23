La presencia de niebla intensa, sectores con hielo y las bajas temperaturas mantienen condiciones complejas para transitar por las rutas nacionales de Neuquén. Ailén Vega, integrante de Prensa de Vialidad Nacional, informó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que, si bien todos los caminos se encuentran habilitados, se recomienda circular con máxima precaución.

“Hoy tenemos complicaciones respecto a ayer. Lo más preocupante es la niebla generalizada, muy espesa, en la zona de Cutral Co, Zapala y Las Lajas, con una visibilidad de apenas 30 o 40 metros como máximo”, explicó Vega. Además, señaló que las rutas presentan humedad producto de las nevadas registradas durante la jornada anterior.

La representante de Vialidad Nacional indicó que se mantienen lluvias aisladas y débiles en la zona cordillerana, mientras que el paso internacional Pino Hachado permanece transitable con precaución, aunque con sectores donde se registra presencia de hielo. En el caso de Cardenal Samoré, la situación es más delicada y se solicita extrema atención por las condiciones de la calzada.

“Hay que tener todos los recaudos propios de la niebla, que se va a mantener durante toda la mañana”, sostuvo Vega, quien pidió a los conductores seguir las recomendaciones oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial. También recordó que la portación de cadenas es obligatoria en los sectores donde las autoridades lo establecen.

La funcionaria remarcó la importancia de reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas, luego de que se registraran accidentes vinculados al exceso de velocidad durante las últimas horas. “Hay que levantar el pie del acelerador”, señaló, y recomendó evitar los viajes durante la noche y la madrugada por la posible formación de hielo sobre las rutas.

Según el parte actualizado de Vialidad Nacional, los principales tramos se encuentran habilitados con precaución, aunque con visibilidad reducida por bancos de niebla en las rutas nacionales 237, 40 y 22. Para esta tarde se esperan nuevas nevadas en las zonas altas de la cordillera, con mayor intensidad prevista hacia el viernes y la madrugada del sábado.

En los pasos fronterizos, Cardenal Samoré permanece habilitado de 9 a 19 con tránsito para todo tipo de vehículos, pero con calzada mojada, sectores con hielo y baja adherencia. Pino Hachado funciona de 9 a 18, también con portación obligatoria de cadenas y presencia de equipos trabajando en el lugar.