Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Hubo daños totales

Susto en la Ruta 67: un auto ardió por completo cuando iba circulando y el conductor alcanzó a bajarse

El incendio se habría provocado por una falla eléctrica, lo que obligó a que el conductor baje de inmediato y que se convoque una dotación de bomberos.

Por Redacción

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 09:23
Foto Centenario Digital.

Durante la madrugada del domingo se vivieron momentos de terror en la Ruta 67, también llamada Del Petróleo, cuando un Peugeot 206 se incendió por completo.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, cuando el rodado ardió en llamas, afortunadamente sin tener que lamentar ninguna víctima ni herido.

El vehículo circulaba desde Neuquén hacia Centenario y a unos 5 kilómetros de la calle Benito Machado, al parecer por una falla eléctrica según indicó el propietario, comenzó a incendiarse.

Afortunadamente el conductor logró tirarse a la banquina y bajar antes de que el fuego consuma por completo su rodado. Las llamas avanzaron y fue imposible detenerlas hasta que dañaron por completo el auto.

Personal policial de la Comisaria Quinta alertó a bomberos de lo que ocurría en ese momento y una dotación a cargo del móvil 19 llegó para ayudar.

Allí se encontraron con el auto ardiendo por completo y daños en toda la carrocería. Procedieron a realizar tareas de enfriamiento y asegurarse que la persona no había sufrido ningún tipo de lesión.

 

