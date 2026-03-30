El corte del suministro de agua por la rotura de caños de hormigón comprimido se resolvió tras ocho horas

El coordinador general del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Martín Giusti aseguró en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado que se restableció después de ocho horas el servicio en la zona de la Avenida Argentina de la Capital, a la altura del monumento al general José de San Martín. El corte tuvo que ver con la rotura de caños de hormigón comprimido.



“Fue una tarea programada que veníamos preparando hace varios días, en Avenida Argentina hay cañerías que son de hormigón comprimido y se rompieron, van por debajo del monumento y habíamos detectado que había baja presión en el centro, en calle Roca por ejemplo. Estaba fisurada y no se pudo reemplazar por la estructura que hay encima”, explicó el funcionario en primer lugar.



En ese sentido continuó: “Lo que se hizo fue aprovechar el caño, se metió otro por dentro más chico que conecta con dos válvulas para, si hay otro inconveniente, poder trabajar mejor. Ahora quedó la tierra compactada en el lugar, falta el bacheo, y después tenemos que poner el braceo para identificar dónde está la válvula. Se fueron cambiando tramos en lo que tiene que ver con la cañería; hubo mejoras en el servicio que no estaban. Esta cañería de PVC fortalecerá todo en el área céntrica de la ciudad”.



Por otro lado, Giusti comentó: “Es normal que en esta época del año pasen estas cosas, cuando empieza a descender la temperatura baja el consumo y ahí pueden empezar a aparecer las pérdidas”.



Consultado sobre la baja del lago Mari Menuco, el coordinador general de EPAS señaló: “Para nosotros no significa un problema para la provisión de agua, ya que donde tenemos la captación el lago está inclinado, por eso no tuvimos la deficiencia”.

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