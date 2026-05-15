El Gobierno de la Provincia de Neuquén avanza en un ambicioso plan de infraestructura sanitaria en Villa La Angostura con el objetivo de acompañar el crecimiento turístico de la localidad y proteger su entorno natural. La iniciativa incluye la construcción de la primera planta provincial de pretratamiento de efluentes provenientes de camiones atmosféricos y motorhomes, además de nuevas obras de agua potable y saneamiento.

Actualmente, cerca del 75 por ciento de la población no cuenta con red cloacal domiciliaria y depende de pozos ciegos, una problemática histórica que se agravó con el crecimiento urbano y turístico de la villa cordillerana. Según detallaron desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), la compleja topografía de montaña dificultó durante décadas la expansión de redes convencionales.

El proyecto busca acompañar el crecimiento turístico con servicios sustentables y mayor cuidado ambiental.

La nueva planta de pretratamiento demandará una inversión superior a los 2.370 millones de pesos, financiados por el Gobierno provincial mediante fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La obra tendrá un plazo de ejecución de 300 días y permitirá tratar adecuadamente los líquidos sanitarios antes de su ingreso a la planta existente, reduciendo riesgos ambientales y sanitarios sobre suelos, napas y cursos de agua.

El intendente Javier Murer destacó que la obra representa “un paso clave en el cuidado del ambiente y la calidad de vida de vecinos y turistas”, mientras que desde el EPAS remarcaron que se trata de una infraestructura inédita en la provincia.

Las obras apuntan a reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Además de esta intervención, Provincia y Municipio avanzan en la elaboración de planes directores de agua potable y saneamiento que definirán futuras extensiones de red y obras estratégicas para ampliar la cobertura de servicios básicos en la localidad. Las autoridades sostienen que el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria es esencial para consolidar un modelo de turismo sostenible y preservar uno de los destinos más visitados de la Patagonia.