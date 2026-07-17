La Municipalidad de Cipolletti anunció que este domingo 19 de julio, desde las 12, habrá cortes de tránsito preventivos alrededor de la Plaza San Martín por la final del Mundial que disputarán Argentina y España desde las 16.

El operativo afectará distintas calles del centro de la ciudad. Las autoridades recomendaron evitar la zona, respetar la señalización y utilizar los desvíos previstos para facilitar la circulación y garantizar la seguridad de quienes participen de una eventual celebración.

La medida permanecerá vigente durante la jornada y forma parte del dispositivo organizado para responder a una posible convocatoria masiva de hinchas en uno de los puntos tradicionales de encuentro de la ciudad.

Cómo será el operativo de tránsito

Los cortes comenzarán a las 12 y abarcarán el sector de Plaza San Martín, donde habitualmente se concentran los hinchas para celebrar los logros deportivos de la Selección argentina.

Cortes de tránsito en el centro de Cipolletti alrededor de Plaza San Martín por el operativo previsto para la final del Mundial.

Las calles afectadas serán:

España , entre 9 de Julio y General San Martín .

, entre y . Roca , entre Sarmiento y Villegas .

, entre y . Miguel Muñoz, entre General San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Desde la Municipalidad solicitaron circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de Tránsito y, siempre que sea posible, elegir recorridos alternativos.

El objetivo es garantizar festejos seguros

El operativo fue diseñado de manera preventiva debido a la expectativa que genera la final del Mundial, en la que Argentina enfrentará a España desde las 16.

Si la Selección consigue el título, se espera una importante convocatoria espontánea de vecinos en el centro cipoleño, tal como ocurrió en celebraciones deportivas recientes.

Un punto que ya es tradicional para las celebraciones

La esquina de España y Roca, junto a la Plaza San Martín, se consolidó en los últimos años como el principal lugar de encuentro para los hinchas de Cipolletti durante los grandes triunfos de la Selección argentina. En anteriores partidos del Mundial 2026, cientos de personas se reunieron allí para celebrar con banderas, caravanas y bocinazos.

Este antecedente explica por qué el municipio decidió anticipar un operativo especial antes incluso de que comience la final.

Información útil para quienes circulen por el centro

Quienes necesiten transitar por el sector durante el domingo deberán contemplar demoras y desvíos.

Las autoridades recomendaron: