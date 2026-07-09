Coyuco Cochico da un paso histórico: el Centro Deportivo Comunitario ya toma forma

El Gobierno de Neuquén continúa con la ejecución del nuevo Centro Deportivo Comunitario en Coyuco Cochico, una obra estratégica para fortalecer el desarrollo social, deportivo y cultural de la localidad del Alto Neuquén. Los trabajos alcanzaron un nuevo hito constructivo con el montaje de la estructura, lo que permite comenzar a visualizar la dimensión del nuevo edificio.

La obra demandará una inversión superior a $4.443 millones y contempla la intervención de 1.120 metros cuadrados. Actualmente, la obra que se alza en el punto norte considerado más lejano de la capital neuquina, tiene un 18% de avance.

Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que el edificio contará con pantallas solares para su abastecimiento y será alimentado a través de un parque solar desarrollado por el EPEN para su mayor demanda.

El nuevo edificio fue diseñado como un espacio destinado a la práctica deportiva, las actividades recreativas y los eventos culturales, además de brindar ámbitos adecuados para reuniones colectivas y encuentros comunitarios durante todo el año.

Sobre la obra





La superficie cubierta en planta baja incluirá hall de acceso, SUM, circulación, salón flexible, cocina/sala flexible, sanitarios, sectores semicubiertos y área administrativa.

Los espacios exteriores contemplan portal de acceso, playón exterior, playón perfilado sobre terreno, sector de rampas, mástil, estacionamientos, área semicubierta, gradas, sector de alojamiento y zepelín.

Este proyecto se inscribe en el Plan de Regionalización impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, cuyo objetivo es descentralizar los recursos provinciales y garantizar la equidad territorial en el interior. La ejecución de la obra es coordinada de manera articulada entre el Ministerio de Infraestructura y la comisión de fomento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que consolidar la infraestructura en la región del Alto Neuquén no solo mejora la calidad de vida de los habitantes de Coyuco-Cochico, sino que también reafirma la presencia del Estado en uno de los puntos más alejados de la capital provincial, transformando la inversión pública en un motor de arraigo y desarrollo local.

La construcción forma parte de un plan que contempla la ejecución simultánea de ocho centros deportivos comunitarios en las regiones del Alto Neuquén, Pehuén y Confluencia.