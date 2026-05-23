Coyuco-Cochico celebró su aniversario con entrega de viviendas e inauguración de obras

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini y el presidente de la comisión de fomento de Coyuco-Cochico, Leonardo Grandón, encabezaron los actos por el 27° aniversario de la localidad. Durante la jornada se entregaron dos viviendas a familias de la comunidad y quedaron inaugurados los juegos infantiles de la plaza y el nuevo cartel de ingreso.

Obras que se concretan

Durante el acto, Nicolini destacó el avance de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo. “Cuando uno ve que se cumplen las cosas, que se cumplen las realidades que se han prometido, realmente emociona. Cuando el Gobernador señala que no vinimos para que todo siga igual y vemos que eso se va dando, es algo muy importante”, expresó.

El funcionario remarcó además las inversiones que se desarrollan en el norte de la provincia de Neuquén. “Ayer el gobernador Rolando Figueroa, en el aniversario de Las Ovejas, hacía referencia a lo postergado que había estado el Norte neuquino durante décadas”, sostuvo. Destacó la concreción de obras y afirmó que se trata de “una deuda histórica que hoy un gobernador del Norte está saldando”.

Nicolini también puso en valor que muchos integrantes del Gabinete son oriundos del Norte y trabajan “con fortaleza y compromiso” para transformar la realidad de las localidades más alejadas.

Iguales oportunidades para todos los neuquinos

En otro tramo de su discurso, destacó el avance de obras y proyectos para la comunidad. “Cuando venía transitando la ruta para llegar hasta aquí vimos pasar los camiones que traían las estructuras para el SUM (Salón de Usos Múltiples)”, relató y agregó: “Es conmovedor ver cómo evoluciona y cómo va mejorando una comunidad”. La obra del gimnasio deportivo, que tendrá una superficie superior a los 1.100 metros cuadrados y demandará una inversión estimada de $4.500 millones, tiene un avance que ronda el 10%.

El ministro de Seguridad resaltó además la importancia de garantizar igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la provincia de Neuquén, sin importar el lugar donde vivan. “No tiene que haber privilegios por cantidad de habitantes, por cercanía o por facilidad de accesos. Todas las localidades y todos los pueblos de nuestra provincia tienen los mismos derechos y deben tener la misma calidad de vida”, afirmó y expresó: “Eso es igualar para que todos podamos tener la misma línea de partida”.

Asimismo, remarcó el rol del Estado en las pequeñas comunidades del interior. “En lugares como Coyuco-Cochico se nota la presencia del Estado”, señaló y se preguntó: “¿Qué sería de estos lugares si el Estado mirara para otro lado? ¿Qué sería si los chicos no pudieran estudiar o progresar? Estaríamos abandonados y eso no es lo que propone el Gobierno”.

En relación con las políticas impulsadas por la gestión, Nicolini destacó programas como las becas Gregorio Álvarez y las ayudas para estudiantes del interior. Según indicó, estas herramientas permiten que jóvenes de distintas localidades puedan continuar sus estudios y proyectar un futuro profesional.

“El modelo neuquino del gobernador Rolando Figueroa propugna que todos tengamos las mismas capacidades y las mismas posibilidades, sin distinción de lugares”, sostuvo el ministro y además reafirmó el compromiso del Gabinete con el desarrollo de las comunidades.

Sobre el cierre de su mensaje, Nicolini transmitió el saludo del Gobernador a la comunidad y ratificó el acompañamiento del Ejecutivo. “Vamos a seguir trabajando para que Coyuco-Cochico mejore, crezca y sea un lugar donde las personas tengan cada día mejores condiciones de vida y mejor calidad de servicios”, concluyó.



