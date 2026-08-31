Desde el CPEM N°1 de Centenario han alertado a su comunidad educativa por la presencia de personas extrañas que aparentemente se presentaban como "vendedores de viajes de egresados" cuando interceptaban a los jóvenes en el acceso a su escuela, en calle Belgrano 1000.

En un comunicado, la escuela pide tanto a alumnos como a docentes que no hablen con extraños. "Desde hace unos días han estado rondando a la salida de la escuela y abordándolos 2 personas que ya se les ha dicho desde el equipo de gobierno y conducción escolar que no pueden ingresar a la institución ni tampoco tener contacto con los chicos, han preguntado a otros alumnos los horarios de salida de los estudiantes de 3er año", manifestaron.

Agregaron que no son conocidos de nadie y que no están seguros de cuáles son sus intenciones con los niños, ya que no se han presentado con ninguna autoridad.

"Queremos dejar en claro que desde la escuela no aprobamos ni propiciamos ningún contacto de extraños de empresas de egresados, ni de buzos ni de indumentarias para egresados, ni cursos de capacitación, ni de institutos privados, nada de esas cosas, precisamente para cuidar la imagen, la privacidad e integridad de nuestros estudiantes."

A partir de ello, piden a familias que en caso de contratar alguna empresa de viajes para que brinden charlas, lo hagan fuera de las instalaciones y del perímetro escolar, con el fin de no comprometer al personal docente ni al guardia de seguridad.

Qué pasos seguirán desde Educación de Neuquén

En diálogo con Mejor Informado, desde la cartera de Educación de Neuquén manifestaron que hablaron con personal de la escuela y que esta es toda la información que se tiene hasta el momento.

"Al parecer son dos o tres personas que se habían metido a la escuela como representantes de una agencia de viajes promocionando viajes de egresados. Les pidieron que se vayan porque no tenían ninguna credencial ni nada oficial y se apostaron ahí en los alrededores de la escuela y hablan con las chicas y con los chicos a la salida de la escuela", relataron las autoridades gubernamentales.

Aunque supuestamente están promocionando viajes de egresados, ni la escuela ni el Gobierno ha logrado comprobar esto. Sin embargo, todo esto se desencadena con más preocupación ya que hay un antecedente fuerte en la institución.

"El año pasado o a principios de año, hay una casa abandonada por ahí cerca de la escuela y ahí se habían apostado unos muchachos y según dicen, han querido agarrar a una de las chicas, ella se alcanzó a ir, hubo una intervención con policía, un par de allanamientos. No volvió a ocurrir, pero con ese antecedente, todas estas situaciones nos ponen en alerta", expresaron los funcionarios.

Es por eso que a partir de esta nueva alerta el Ministerio de Educación elevará una nota formal desde la dirección de Nivel Medio, solicitando que se le comunique a todas las familias la situación. Además, se pondrán a disposición para investigar sobre estas personas y el nombre de la presunta empresa.

Los próximos pasos que se tomarán desde Educación será tomar recaudos en cuanto al acceso que tienen estas empresas en las escuelas, para evitar que la institución cargue con la responsabilidad de echarlos o pedirles que no aborden a los menores.