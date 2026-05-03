El Gobierno de Neuquén avanza con la ampliación del CPEM 36 de Zapala mediante la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que esta obra forma parte de una serie de convenios que firmó esta semana el gobernador Rolando Figueroa. En 30 días se activarán seis nuevas construcciones en distintas regiones de Neuquén, con un fuerte foco en la infraestructura educativa.

El Gobernador destacó el trabajo articulado para avanzar con obras en toda la Provincia: “La infraestructura que necesitaba Zapala desde hace años la estamos haciendo realidad con el trabajo comprometido del intendente, del Gobierno y de los ministros”.

Además, remarcó la importancia de este tipo de intervenciones: “Creemos que estas obras son fundamentales. Vamos por las aulas que necesitamos y también por los salones de usos múltiples, que son tan necesarios en las distintas escuelas de nuestra provincia”.

Por su parte, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, valoró la decisión política de avanzar con la obra: “Estamos junto al Gobernador en este anuncio tan esperado, el de la ampliación del CPEM 36 con un nuevo SUM. Es un reclamo histórico de esta escuela y que gracias a la decisión política hoy empieza a hacerse realidad”.

En este sentido, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó el impacto de la obra en la comunidad educativa: “Es un acto de reparación con muchas generaciones de estudiantes que transitaron una escuela que no contaba con los espacios necesarios para su desarrollo”.

Asimismo, destacó la firma de los convenios: “En educación seguimos reparando una deuda histórica: vamos a tener dos escuelas nuevas en Neuquén capital, la histórica 267 de Arroyito, el SUM del CPEM 36 de Zapala y el postergado por más de 40 años CIA 5 de San Martín de los Andes”.

Por último, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, manifestó: “Esta semana fue muy importante para la Provincia. Adjudicamos seis obras, cinco de ellas destinadas a mejorar la infraestructura educativa tanto en Neuquén capital como en el interior, y además avanzamos con 73 cuadras de pavimento para Junín de los Andes”.

Sobre la obra



La ampliación del CPEM 36 contempla la construcción de un Salón de Usos Múltiples que permitirá integrar distintos sectores del establecimiento, incluyendo servicios y nuevos sanitarios, mejorando las condiciones de uso para actividades educativas, deportivas y comunitarias. La obra tiene un plazo de ejecución de 11 meses y una inversión de 2.687 millones de pesos.

El nuevo SUM se encontrará sobre calle Bartolomé Mitre y presidente Nicolás Avellaneda. El proyecto incluye la demolición de 506 metros cuadrados mientras que la superficie nueva a construir es de 796 metros cuadrados.

Se dotará de todas las instalaciones en forma total y se realizarán de acuerdo a las disposiciones de los distintos organismos que las regulan. El sistema de construcción es tradicional húmedo.

En el exterior se llevarán a cabo veredas perimetrales al edificio -serán solados de cemento escobado- y habrá equipamiento como bancos, luminarias y canteros con árboles.



