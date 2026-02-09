El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes el acto de apertura de sobres de la licitación para la ejecución, después de 50 años de espera, de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) del CPEM N°36 de Zapala, en la región del Pehuén. La actividad se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del director del establecimiento, Daniel Landaeta, las vicedirectoras Silvia Rodríguez y Valeria Albas y la supervisora del distrito, Fabiola Dinamarca.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 2.204.667.983 pesos a valores de octubre de 2025, con un plazo de ejecución de 330 días corridos. En la licitación se presentaron tres oferentes: FINES SRL, Blackhall Construcciones SRL y la UTE integrada por Concretar Obras Civiles SRL y Edificios Comahue SRL.

Durante el acto, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó la planificación y el sentido reparador de la obra. “En gran medida todo esto es posible gracias a contar con un presupuesto pensado en articulación con el Ministerio de Infraestructura y todas las áreas del Gobierno, pero también de decisiones que nos permitieron ordenar los recursos y ponerlos donde los neuquinos y neuquinas esperaban”, afirmó.

La ministra remarcó que el SUM representa una respuesta a una deuda histórica con la comunidad educativa del CPEM 36 y un cambio respecto a las prioridades en la asignación de recursos establecida por la gestión de Rolando Figueroa. “Este Salón de Usos Múltiples es un acto de reparación con muchas generaciones de estudiantes que transitaron una escuela que nunca fue pensada como tal, y que no contaba con los espacios necesarios para la vida social, cultural y deportiva”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que el proyecto fue diseñado de manera específica para responder a las limitaciones del predio. “Es un diseño que se hizo quirúrgicamente, porque había muy poco espacio, pero una gran necesidad. Este SUM era imprescindible para las actividades escolares, deportivas y comunitarias de la institución”, señaló.

Además, Bertoldi destacó el alcance integral de la obra y la inversión provincial en la localidad. “La obra incluye nuevos sanitarios, sala de máquinas y un sistema de protección contra incendios para todo el edificio, y forma parte de una planificación más amplia que contempla una inversión cercana a los 45 millones de dólares en Zapala”, indicó.

Acerca de la obra

La obra se desarrollará en el predio ubicado en calle Bartolomé Mitre y Presidente Nicolás Avellaneda, tendrá una superficie total de 796 metros cuadrados y permitirá dotar a la institución de un espacio central que articule servicios, sanitarios y circulación, fortaleciendo las condiciones edilicias y pedagógicas de la escuela.

Ese SUM conectará dos sectores del establecimiento: el de servicios de apoyo (Cocina, Depósitos) y el de los nuevos sanitarios de mujeres, varones y personas con discapacidad, y podrá funcionar tanto integrado a la circulación del edificio existente como de forma independiente.

La licitación se enmarca en el plan integral de infraestructura del Ministerio de Educación, que se complementa con el programa de mantenimiento escolar para garantizar edificios seguros, accesibles y adecuados a cada comunidad educativa.

Participaron del acto la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, representantes legislativos provinciales y nacionales y de las empresas participantes.