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Ingenio en el norte neuquino

La creatividad le ganó al frío: la primera gran nevada dejó una de las postales más lindas en Manzano Amargo

No hicieron falta trineos ni grandes preparativos. En Manzano Amargo, una bolsa de alimento vacía, un cuero de oveja y la primera gran nevada del invierno alcanzaron para regalar una tarde inolvidable a un grupo de chicos.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 15:20
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La imaginación dejó una imagen única de otra forma de disfrutar la nieve.

Una emotiva e impactante imagen llegó a los corazones de los neuquinos, reflejando una postal de una de las tantas formas de disfrutar la nieve.

Mientras en muchos lugares lo que predomina son los esquí o los trineos, Manzano Amargo muestra una imagen de la diversión a la antigua: con una bolsa vacía y un cuero de oveja.

Los pequeños se divirtieron en una montaña cubierta por 40 centímetros de nieve, utilizando lo que tenían para improvisar un trineo.

Los protagonistas fueron Nachito Morales, William y la pequeña Fiama, quienes aprovecharon la acumulación de nieve para deslizarse por la pendiente entre risas y caídas, en una postal que refleja las costumbres invernales del norte neuquino.

La postal ocurrió en un predio donde la Comisión de Fomento proyecta la construcción de un futuro Parque de Nieve, una iniciativa pensada para sumar un nuevo atractivo turístico a la localidad.

Mientras ese proyecto continúa avanzando, fueron los propios chicos quienes le dieron un primer uso recreativo al lugar.

La escena reflejó cómo la primera gran nevada del invierno también se convierte en una oportunidad para el encuentro y el juego, en una localidad donde el paisaje blanco vuelve a ser protagonista.

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