Con inauguraciones, firmas de convenios para el desarrollo de infraestructura y el anuncio de obras para el gas domiciliario, Manzano Amargo celebró su aniversario 38 junto al gobernador Rolando Figueroa y la presidenta de la comisión de fomento, Malvina Antiñir.

Del acto también participaron el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; y la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer.

En su discurso, Figueroa agradeció “el sacrificio de años que nos ha permitido estar hoy en este Manzano Amargo que, evidentemente, ha crecido mucho por el trabajo y el esfuerzo de su gente. Por eso queremos paulatinamente ir cancelando todas esas injusticias”.

Un grupo de estudiantes del CPEM 95 manifestó su apoyo por las reformas y mejoras que se hicieron en el establecimiento. Al respecto, el Gobernador manifestó que “a la educación hay que apoyarla, porque es lo que nos genera mayor movilidad social”.

Mencionó las obras que se ejecutan para erradicar las escuelas que funcionan en tráileres, “en un cubo de lata con diez o veinte grados bajo cero, en condiciones totalmente adversas”.

A la comunidad le confirmó que “vamos a hacer obras que impacten directamente a Manzano Amargo”. Aquí destacó obras en la Ruta 43 “desde Las Ovejas hasta Varvarco, desde el monumento a Belmonte va a salir la ruta que la vamos a licitar en el mes de octubre para que llegue a Manzano Amargo el pavimento, con toda la transitabilidad urbana también para que el pavimento llegue hasta la escuela”.

En materia de recursos hídricos, “vamos a mejorar y terminar la obra del barrio Pampa”, comentó y agregó que “decidimos invertir de otra manera los fondos de los neuquinos para generar un desarrollo armónico de la Provincia”.

En cuanto a proyección, el mandatario indicó que “lo que viene es el desarrollo del turismo. Estamos haciendo una ruta que parte desde Varvarco, agrega a Manzano Amargo, va a ir por todo el circuito, va a llegar hasta Andacollo, como ustedes saben que está el pavimento, pero ya llegamos a Huinganco”.

En noviembre “licitamos los tramos de Los Miches-Guañacos, Guañacos al puente del Reñileuvú y el año que viene, antes de marzo, estaremos terminando el proyecto ejecutivo que va a ir desde Reñileuvú hasta Pichachén, y vamos a ir desde el Reñileuvú hasta El Cholar, de El Cholar a El Huecú, de El Huecú hasta Loncopué, donde ya estamos haciendo”, detalló.

En este sentido, indicó que “estamos construyendo no solo lo chiquitito, sino estamos planificando a lo grande. Cuando venga un turista de Buenos Aires, no va tener que entrar más por Neuquén capital, va a tomar directamente la ruta 40 al norte, entra por Chos Malal y se viene al norte neuquino a disfrutar el turismo. Para que esto ocurra nos tenemos que preparar”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de fomento subrayó “la inauguración de la base de bomberos, un anhelo histórico que fortalece la seguridad y la capacidad de respuesta en la localidad”. Asimismo, la entrega de viviendas “representa mucho más que soluciones habitacionales: implica garantizar hogares dignos, con acceso a servicios esenciales, consolidando derechos y mejorando la calidad de vida de nuestras familias”, mencionó.

Valoró “los anuncios del Gobierno, como la futura construcción de la delegación del ISSN y el fortalecimiento de áreas clave como Vialidad provincial, junto con el avance de obras estructurales como la Ruta 43 y la red de gas. Estas acciones reflejan una decisión política clara de impulsar el desarrollo del norte neuquino”.



