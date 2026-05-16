La circulación en San Martín de los Andes cambia durante el fin de semana por trabajos sobre rutas provinciales. Las tareas se concentran en la Ruta Provincial 48, donde equipos viales avanzan con fresado en un tramo muy transitado, y en la Ruta Provincial 62, con reparaciones puntuales.

El operativo sobre la Ruta 48 se desarrolla entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la rotonda de acceso al Hospital Dr. Ramón Carrillo. En ese sector, los vehículos avanzan por un solo carril con paso alternado, mientras el otro permanece ocupado por maquinaria.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén indicaron que las tareas se realizan en dos jornadas. Comenzaron ayer viernes desde el mediodía hasta la tarde, mientras que el este sábado la intervención se extiende durante gran parte del día.

Vialidad organiza el tránsito con señalización en zonas intervenidas

El organismo dispuso cartelería y personal en el lugar para ordenar el flujo vehicular. La circulación se mantiene habilitada, pero con demoras en horas pico y reducción de velocidad obligatoria.

En paralelo, cuadrillas también intervienen sobre la Ruta Provincial 62. Allí realizan trabajos de bacheo en distintos puntos, con presencia de operarios sobre la cinta asfáltica.

El tránsito se normalizará una vez finalizadas las tareas, aunque las autoridades no descartan nuevas intervenciones en las próximas semanas para continuar con el mantenimiento.