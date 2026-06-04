Río Negro avanza en la implementación de protocolos sanitarios en escuelas del Alto Valle ante la aparición de casos de varicela, en coordinación entre los ministerios de Salud y Educación y Derechos Humanos. La estrategia busca llevar tranquilidad a las familias y garantizar el cuidado de las comunidades educativas, sin necesidad de suspender clases ni cerrar establecimientos.

Las acciones se incluyen en las pautas de la Coordinación Provincial de Epidemiología y de la Coordinación de Salud Escolar, que remarcaron que la aparición de casos es esperable en esta época del año y que el sistema público cuenta con protocolos activos para su correcto manejo.

La estrategia provincial hace hincapié en la detección precoz y en mantener una comunicación permanente entre los equipos directivos de las escuelas y los efectores de salud locales para el debido seguimiento epidemiológico.

En paralelo, la situación se vincula con la alerta emitida en Fernández Oro, donde el Hospital Carlos Raitz había recomendado reforzar la vacunación y la prevención tras un aumento de casos. La articulación entre ambas instancias permite consolidar un abordaje integral en toda la región del Alto Valle.

Principales pautas del protocolo vigente

Control de vacunación: se solicita a las familias verificar el esquema de vacunación de los menores.

Aislamiento preventivo: estudiantes o personal con diagnóstico confirmado deben permanecer en sus domicilios hasta el alta médica.

Atención a grupos de riesgo: especial cuidado ante contactos con personas gestantes o inmunodeprimidas.

Refuerzo de higiene: lavado frecuente de manos, ventilación constante y desinfección de superficies en las escuelas.