Añelo fue sin dudas una de las localidades que más cambió luego de la expansión de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. De 1.500 habitantes que tenía en 2010 pasó a 12.000 permanentes y cerca de 50.000 que se movilizan día a día.

El intendente Fernando Banderet, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550, que en 2025 hicieron "una fuerte inversión en obra pública, en esparcimiento y contención social. Trabajamos mucho con deporte, cultura y atractivos turísticos para promocionar la localidad, también con una fiesta que dio mucho que hablar y que este año vamos a redoblar la apuesta".

Con respecto a ese gran crecimiento, el jefe comunal relató que "Al principio el viejo poblador tenía resquemor y enojo, porque fue avasallador el cambio: modificó la tranquilidad, el tránsito, las necesidades y colapsaron servicios básicos. Muchas familias emigraron y otras llegaron a apostar por la localidad". Banderet resaltó que a pesar de esto, hoy la ciudadanía acompaña el desarrollo y la inversión.

Las obras que agilizarán la circulación en una zona clave para la producción petrolera

La obra de conexión entre la Ruta 7 y la nueva circunvalación de Añelo optimizará la circulación y la seguridad vial en un punto estratégico para el tránsito regional, en especial por el alto flujo vehicular vinculado a la actividad hidrocarburífera. "Va a evitar que el tránsito pesado atraviese el casco histórico por las rutas 7 y 17. Hoy tiene un 85% de avance. Se hizo un derivador para trabajar en la rotonda y estimamos finalizarla entre mediados y fines de marzo para inaugurar en abril el primer tramo" explicó el intendente.

Además, está prevista una traza de la Ruta 17 en el sector urbano, previsto a inaugurarse entre junio y julio. "También iniciaremos una circunvalación municipal para tránsito pesado, como parte de un plan estratégico de movilidad urbana" resaltó el funcionario.

Planifican acciones para combatir los consumos problemáticos

Fernando Banderet analizó que el consumo de drogas "es un gran problema, el año pasado pusimos en marcha una obra para un centro de día que abordará consumos y adicciones. Desde el municipio trabajamos con psicólogos y profesionales, y próximamente con una fundación especializada".

"Tenemos microtráfico de cocaína y marihuana. Se trabaja con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, desbaratando quioscos narco. No es posible erradicarlo al 100%, pero se trabaja fuerte. Es una problemática transversal que involucra justicia, seguridad, salud y gobierno local", destacó.

Entre las medidas que se planifican para este año se encuentra un evento deportivo masivo "destinado a jóvenes para concientizar sobre por qué no deben consumir marihuana" adelantó Banderet.

Apertura de sesiones y el rumbo en el 2026

Los anuncios estarán enfocados en la obra pública "con el acompañamiento del gobernador", adelantó el intendente. El acto está previsto para el lunes 2 de marzo a las 19. Allí se hará la proyección para este año.

"Habrá infraestructura básica: agua, luz, gas, saneamiento, pavimento, nuevos espacios de esparcimiento y polideportivo. También un esquema cultural y deportivo fuerte, con grandes eventos y uno masivo en agosto con figuras del deporte nacional. Será un año muy bueno, previo a la fiesta aniversario en octubre, donde volveremos a hacer una fuerte apuesta para brindar un espectáculo a la comunidad y a toda la región", concluyó.