El acceso a la vivienda empieza a tomar forma concreta en Neuquén. A pocos días del lanzamiento oficial, previsto para el 8 de mayo, el Gobierno provincial reunió a intendentes y presidentes de comisiones de fomento para mostrar en detalle cómo funcionará el nuevo plan de créditos hipotecarios que se integrará al programa Neuquén Habita.

El encuentro estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y combinó dos ejes centrales: el desarrollo habitacional y la planificación de obras viales. La idea fue clara desde el inicio: coordinar con cada localidad cómo se implementarán las herramientas que llegarán en las próximas semanas.

Cómo funcionará el plan

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto a la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, explicó que las líneas de crédito estarán orientadas a facilitar el acceso a la vivienda en distintas etapas.

El esquema contempla financiamiento para construir desde cero, ampliar viviendas existentes o iniciar proyectos que hoy están frenados por falta de recursos. La intención es que las familias puedan avanzar paso a paso, con opciones que se adapten a distintas realidades.

Municipios, una pieza clave

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la firma de convenios con municipios para agilizar los trámites vinculados a los créditos. Esto permitirá que las gestiones se realicen más cerca de los vecinos, con acompañamiento directo en cada ciudad o paraje.

La participación de los gobiernos locales no es menor: serán el primer contacto para quienes busquen acceder al financiamiento y tendrán un rol activo en la implementación.

Movimiento en toda la provincia

Durante la jornada también se presentó el plan de infraestructura vial, en una señal de que el desarrollo habitacional no se piensa de manera aislada. La combinación de viviendas y obras apunta a acompañar el crecimiento de cada región.

Desde el Gobierno remarcaron que estas herramientas no solo impactan en quienes buscan una casa, sino también en la actividad económica, al impulsar la construcción y generar trabajo en cada localidad.

Un lanzamiento con fecha concreta

El 8 de mayo será el punto de partida formal para un programa que ya comenzó a tomar forma en el territorio. Con los municipios involucrados y las líneas definidas, el esquema entra en su etapa decisiva.

En un contexto donde acceder a la vivienda resulta cada vez más difícil, la puesta en marcha de este tipo de herramientas abre una nueva expectativa en toda la provincia, con un despliegue que buscará llegar a cada rincón de Neuquén.