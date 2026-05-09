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Créditos hipotecarios en Neuquén: cómo usar el simulador para saber si podés acceder al financiamiento

La herramienta digital permite cargar datos personales y conocer en minutos si se cumplen las condiciones para acceder a financiamiento para construir, ampliar o refaccionar.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 11:24
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El simulador está disponible de forma online y permite proyectar cuotas, montos y requisitos según cada situación habitacional.

Tras el lanzamiento de las líneas de créditos hipotecarios impulsadas por el gobierno provincial, desde el ministerio de Infraestructura recordaron que se encuentra disponible el simulador online para que vecinos y vecinas puedan verificar si cumplen con los requisitos necesarios para acceder al financiamiento.

A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.

Desde el gobierno provincial destacaron que las distintas líneas, tanto de construcción nueva como de ampliación o refacción, fueron diseñadas para acompañar diversas realidades habitacionales y remarcaron la importancia de el simulador antes de iniciar la inscripción.

En este sentido, explicaron que uno de los requisitos para acceder a ambas líneas está vinculado a los ingresos mínimos y máximos establecidos, los cuales varían de acuerdo al monto del crédito solicitado.

El programa tiene en cuenta distintas posibilidades de crédito

Para la línea destinada a construcción de vivienda nueva, quienes soliciten el monto mínimo de 75 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a 1,3 millones de pesos. En tanto, quienes accedan al monto máximo de 150 millones de pesos deberán contar con ingresos aproximados de 2,6 millones de pesos y podrán construir hasta 90 metros cuadrados.

Para la línea de ampliación o refacción de vivienda, quienes soliciten el monto mínimo de 30 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a los 950 mil pesos. En cambio, para acceder al monto máximo de 75 millones de pesos el ingreso mínimo requerido asciende aproximadamente a 2,4 millones de pesos.

En todos los casos, el tope máximo de ingresos para acceder a las líneas se mantiene en 6,5 millones de pesos, independientemente del monto solicitado. Quienes superen ese nivel de ingresos no podrán acceder al financiamiento. El simulador puede consultarse acá.

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