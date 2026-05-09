Tras el lanzamiento de las líneas de créditos hipotecarios impulsadas por el gobierno provincial, desde el ministerio de Infraestructura recordaron que se encuentra disponible el simulador online para que vecinos y vecinas puedan verificar si cumplen con los requisitos necesarios para acceder al financiamiento.

A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.

Desde el gobierno provincial destacaron que las distintas líneas, tanto de construcción nueva como de ampliación o refacción, fueron diseñadas para acompañar diversas realidades habitacionales y remarcaron la importancia de el simulador antes de iniciar la inscripción.

En este sentido, explicaron que uno de los requisitos para acceder a ambas líneas está vinculado a los ingresos mínimos y máximos establecidos, los cuales varían de acuerdo al monto del crédito solicitado.

El programa tiene en cuenta distintas posibilidades de crédito

Para la línea destinada a construcción de vivienda nueva, quienes soliciten el monto mínimo de 75 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a 1,3 millones de pesos. En tanto, quienes accedan al monto máximo de 150 millones de pesos deberán contar con ingresos aproximados de 2,6 millones de pesos y podrán construir hasta 90 metros cuadrados.

Para la línea de ampliación o refacción de vivienda, quienes soliciten el monto mínimo de 30 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a los 950 mil pesos. En cambio, para acceder al monto máximo de 75 millones de pesos el ingreso mínimo requerido asciende aproximadamente a 2,4 millones de pesos.

En todos los casos, el tope máximo de ingresos para acceder a las líneas se mantiene en 6,5 millones de pesos, independientemente del monto solicitado. Quienes superen ese nivel de ingresos no podrán acceder al financiamiento. El simulador puede consultarse acá.