La posibilidad de levantar una casa, terminar una ampliación pendiente o arreglar un hogar que quedó chico empezó a verse más concreta para miles de familias neuquinas. Este jueves, el gobierno provincial lanzó 4.000 créditos hipotecarios destinados a construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas y permanentes, con financiamiento íntegramente provincial y condiciones que buscan llegar a quienes hoy no pueden acceder a un préstamo bancario.

El anuncio se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén y fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

La iniciativa forma parte del programa Neuquén Habita y será ejecutada a través de la ADUS y el IPVU, con asistencia técnica del BPN.

Una ayuda para quienes no llegan al banco

El programa contempla dos líneas de financiamiento: una para construir viviendas nuevas, con créditos de hasta 150 millones de pesos, y otra para ampliaciones y refacciones, con montos de hasta 75 millones.

Uno de los puntos centrales es que el préstamo podrá cubrir hasta el 100% de la obra y tendrá plazos de devolución de hasta 20 años. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

Durante el acto, Figueroa explicó que la propuesta apunta a quienes hoy quedan afuera del sistema financiero tradicional.

“Hay entrega de lotes para personas que pueden construir, pero necesitan un empujoncito y cuando van al banco encuentran que la tasa es muy alta o los números no les dan para poder sacar un préstamo”, sostuvo el gobernador.

El gobernador remarcó además que los créditos estarán disponibles desde ahora mismo y señaló:

“En cuanto termine esta reunión, ya queda habilitado para que se puedan solicitar los préstamos”, adelantó.

El dato que marcó el anuncio

Uno de los momentos más fuertes del lanzamiento llegó cuando el mandatario comparó el alcance del nuevo plan provincial con el histórico programa Procrear.

“De 2011 a 2023 otorgó 4.000 préstamos en la provincia, mientras que nosotros hoy estamos lanzando también 4.000 préstamos”, indicó Figueroa, al destacar que la meta es alcanzar en un año y medio la misma cantidad de créditos que Nación entregó en doce años.

La ministra Bertoldi explicó que incluso familias con ingresos más bajos podrán acceder a algunas líneas del programa.

“Para quienes deseen ampliar y refaccionar la vivienda, con un salario de 950 mil pesos ya pueden acceder y se financiará el total de la obra”, afirmó.

También aclaró que funcionarios provinciales y agentes de planta política quedarán excluidos del beneficio.

Cómo serán los créditos y quiénes podrán acceder

Los préstamos están destinados a familias inscriptas en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi) que tengan escritura del inmueble a su nombre y no registren deudas irregulares en entidades financieras.

Podrán sumar ingresos distintos integrantes de la familia, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, explicó que con ingresos familiares de 2,6 millones de pesos se podrá acceder al crédito máximo de 150 millones.

Además, el gobierno adelantó que la intención es ampliar el alcance inicial.

“Se habilitarán 4.000 créditos y la idea es extendernos a 6.000 según la demanda”, indicó Bertoldi.

Inscripción y requisitos

La inscripción ya está habilitada a través de la oficina virtual del ADUS/IPVU.

Oficina Virtual ADUS/IPVU

Entre los requisitos figuran tener entre 18 y 65 años, estar inscripto en el Ru.Pro.Vi, no integrar registros provinciales de deudores alimentarios o violencia familiar y destinar el crédito exclusivamente a vivienda única y permanente.