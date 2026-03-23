El movimiento hacia Chile se intensifica en medio del fin de semana extra largo y pone el foco en el estado de los pasos internacionales de Neuquén. Con miles de vehículos en ruta, Vialidad Nacional informó que los cruces permanecen habilitados, aunque bajo condiciones que requieren atención constante por parte de los conductores.

La combinación de temperaturas bajas, humedad y tránsito elevado genera escenarios cambiantes en la cordillera, donde cada tramo puede presentar dificultades distintas.

Pino Hachado: hielo, animales sueltos y riesgo de desprendimientos

El paso Pino Hachado se encuentra habilitado desde las 10, pero la circulación está condicionada por varios factores.

Las autoridades advirtieron sobre la presencia de hielo en distintos sectores, lo que reduce notablemente la adherencia. A esto se suma la presencia de animales sueltos en algunos tramos y la posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

En este contexto, se exige portar cadenas para nieve de manera obligatoria y se solicita circular con extrema precaución durante todo el trayecto.

Cardenal Samoré: humedad en la calzada y alerta por nevadas

En el paso Cardenal Samoré, el tránsito también está habilitado, pero con advertencias similares.

La calzada presenta humedad que reduce la adherencia y complica las maniobras, especialmente en sectores de mayor altura. El pronóstico anticipa nevadas en cotas altas, lo que podría modificar las condiciones a lo largo del día.

Vialidad Nacional mantiene equipos operando en la zona y recomienda sostener distancia de frenado, evitar sobrepasos y portar cadenas para nieve de forma obligatoria.

Claves para circular en plena alta demanda

Con un flujo vehicular en aumento, las condiciones actuales obligan a planificar el viaje con mayor atención. Los reportes oficiales insisten en la necesidad de respetar las indicaciones, adaptar la conducción y prever demoras.

El estado de los pasos puede variar en cuestión de horas, por lo que se recomienda seguir los partes actualizados antes de emprender viaje y durante el trayecto.

La circulación está habilitada, pero bajo un escenario que exige prudencia constante en cada kilómetro.