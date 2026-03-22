La temporada de nieve llegó temprano a la cordillera neuquina y anticipa una buena estación invernal para los prestadores turísticos y las localidades. A diferencia del invierno seco del año pasado, estas primeras nevadas ya se ven intensas y llegan con optimismo.

Durante el fin de semana localidades como Copahue han registrado acumulación de alta cantidad de nieve en breves períodos, mostrando una postal totalmente invernal y de cara a un fin de semana XXL sumamente esperado por el turismo regional.

El comienzo del otoño y el descenso de la temperatura llegaron con fuerza en toda la provincia, y en la cordillera se hizo notar con las primeras nevadas.

Para este fin de semana, el pronóstico advertía por caída de nieve acumulada entre 10 y 20 cm. Incluso regía una alerta amarilla por nevadas, lo cual incluía la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

Qué indica el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las nevadas se registrarían durante la madrugada y mañana de este domingo.

Durante este domingo, San Martin de los Andes presenta condiciones de inestabilidad diurna con una maxima de 5 grados y rafagas de 28 km/h. En la noche habrá cielo cubierto con una temperatura minima de 1 grado y rafagas de 19 km/h.

Villa La Angostura registrará nevadas debiles en el transcurso del dia con una temperatura de 4 grados y rafagas de 14 km/h. Por la noche habra lluvias debiles y dispersas con una minima de 3 grados y rafagas de 19 km/h.

Estado de los pasos fronterizos hacia Chile

Durante este domingo Vialidad Nacional cerró el paso Internacional Pino Hachado debido a presencia de hielo y nieve en la calzada. Sin embargo actualmente está nuevamente abierto, transitable con extrema precaución ya que hay zonas con hielo, además hay animales sueltos y posible caída de rocas.

En cuanto al paso Internacional Cardenal Samoré, se mantiene habilitado con precaución, la calzada está mojada y hay pronóstico de lluvias intermitentes y nieve ligera. Solicitan mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Además hay equipos de Vialidad despejando la zona.