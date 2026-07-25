Las condiciones meteorológicas volverán a complicarse durante este fin de semana en gran parte de Neuquén y sectores de Río Negro. El fenómeno tendrá especial impacto en la cordillera, donde se prevén nevadas persistentes e intensas, aunque también alcanzará a zonas de la meseta, el Alto Valle y el centro provincial con fuertes vientos y precipitaciones.

La nieve gana fuerza en la cordillera y el Norte neuquino

El panorama más complejo se espera en las áreas de montaña. Los pronósticos anticipan una nueva intensificación de las nevadas en la alta cuenca del Neuquén, Barrancas, la zona del río Colorado y sectores del centro-sur de la provincia.

Las precipitaciones níveas continuarán durante el fin de semana y podrían mantenerse durante buena parte de la próxima semana, generando acumulaciones significativas en sectores cordilleranos y condiciones difíciles para la circulación.

Sábado ventoso: ráfagas fuertes desde la montaña hasta el Alto Valle

Además de la nieve, el sábado estará marcado por el aumento de la intensidad del viento. Las ráfagas afectarán principalmente a la cordillera, la Cordillera del Viento, Zapala, Piedra del Águila y el Alto Valle.

En estas regiones se recomienda extremar las precauciones, especialmente en rutas abiertas y sectores donde la combinación de viento y nieve puede reducir considerablemente la visibilidad.

Domingo más frío y con regreso de las lluvias

Para el domingo se prevé el ingreso de una masa de aire más fría que provocará un descenso térmico generalizado. En la cordillera continuarán las precipitaciones en forma de nieve, mientras que en la meseta y los valles aumentará la probabilidad de lluvias.

Las condiciones inestables se extenderían durante los primeros días de la próxima semana, con precipitaciones recurrentes y un ambiente típicamente invernal en gran parte de la región.

Alto Valle: algo de sol antes del deterioro

En el Alto Valle, desde el final de este viernes hacia la tarde del sábado volverán a intensificarse los vientos. El domingo las lluvias volverán a ganar protagonismo y marcarán el inicio de una nueva etapa de tiempo inestable que podría prolongarse varios días.

Atención en las rutas: pasos y caminos con restricciones

El temporal continúa impactando en la transitabilidad de la región. El Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado debido a la acumulación de nieve, mientras que el Paso Icalma sigue habilitado con portación obligatoria de cadenas.

La misma exigencia rige en distintos tramos de las rutas provinciales 13, 23 y 46. Las autoridades recomiendan evitar la circulación nocturna, conducir con extrema precaución y consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender cualquier viaje hacia la cordillera.