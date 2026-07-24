Vialidad Nacional cerró temporalmente la Ruta de los Siete Lagos por acumulación de nieve y vehículos despistados

La intensa nevada que afecta a la cordillera neuquina obligó este jueves a cerrar temporalmente la Ruta Nacional 40 en el tramo conocido como la Ruta de los Siete Lagos, entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y el río Hermoso, debido a la acumulación de nieve sobre la calzada y a la presencia de vehículos detenidos que no contaban con cadenas.

La medida fue adoptada por Vialidad Nacional (VN) con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y permitir las tareas de despeje en uno de los circuitos escénicos más emblemáticos de la Patagonia, especialmente concurrido durante la temporada invernal por turistas que visitan Villa La Angostura, San Martín de los Andes y los centros de nieve de la región.

La nieve complicó la circulación en la Ruta de los Siete Lagos

Según informaron las autoridades, las condiciones climáticas provocaron una importante acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. A esto se sumó la presencia de automovilistas que transitaban sin cadenas, una situación que derivó en despistes y demoras que afectaron la circulación.

Desde los organismos viales reiteraron que el uso de cadenas para nieve es obligatorio cuando las condiciones meteorológicas lo exigen y remarcaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje por la cordillera.

El operativo de despeje se mantendrá hasta que las condiciones permitan una circulación segura para todo tipo de vehículos.

Recomendaciones para viajar por la cordillera

Ante el temporal de nieve, las autoridades recomiendan:

Portar cadenas y conocer su correcta colocación.

Consultar el estado actualizado de rutas antes de viajar.

Circular a baja velocidad.

Mantener distancia de frenado.

Llevar ropa de abrigo, agua y combustible suficiente.

Evitar maniobras bruscas sobre nieve o hielo.

También sugieren planificar los horarios de viaje teniendo en cuenta posibles cierres preventivos o restricciones temporales.