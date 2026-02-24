Neuquén invierte $50.000 millones mensuales para el funcionamiento de la educación pública

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez dialogó con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550. Se refirió a cómo se prepara el Gobierno de Rolando Figueroa para el comienzo del ciclo lectivo 2026 que dará inicio por segundo año consecutivo este miércoles 25 de febrero.

“Estamos muy contentos con el inicio del ciclo lectivo 2026, que por segundo año consecutivo empieza en febrero. Somos de las pocas provincias que han fijado un calendario anticipado. Trabajamos mucho durante el receso en escuelas varias de toda la Provincia, y ahora ultimamos detalles vinculados al funcionamiento cotidiano de todas las escuelas primarias y especiales que empiezan mañana”, expresó la funcionaria en primer lugar.

Consultada por las partidas de refrigerio para las escuelas de la Provincia manifestó: “Tienen alguna demora en la plataforma con la que se cargan los saldos de las tarjetas para transferir fondos, pero a partir de alguna alternativa se empezarán a transferir para que haya garantía para las escuelas”.



Además señaló que “no empezarán mañana las clases en unas 15 escuelas, hay algunas que siguen en obras y pensamos dispositivos alternativos para garantizar un inicio regular. Entre ellas la 7 de Junín de los Andes, la 313 de San Martín de los Andes, la 89 de dicha localidad, la 5 de Zapala, entre otras”.

Sobre la inauguración de una escuela en Caviahue, Martínez comentó: “El viernes inauguramos el edificio renovado de la primaria, hicimos lo propio con la secundaria, también una escuela infantil en la localidad”.

Soledad Martínez además valoró: “En dos años se vio transformada la realidad en materia educativa. Ejecutamos una masa mensual que ronda los $140.000 millones. Tenemos en concepto de transferencias mensuales vía distritos a escuelas unos $50.000 millones para el funcionamiento del sistema educativo. No hemos podido establecer una relación lineal respecto de la baja de natalidad y el crecimiento de población escolar por la migración a la Provincia, pero la idea es aprovechar la infraestructura que el sistema educativo tiene, porque hoy no faltan bancos en el número duro, pero hay regiones (como el Sur) que están colapsadas; en la Comarca pasa algo similar”.



Consultada por las Becas Gregorio Álvarez, Martinez analizó: Tuvimos una inscripción hasta el domingo, hay un récord de 4.600 inscriptos para el nivel superior y 25.000 para los niveles obligatorios. Empezará un proceso de depuración ahora por el acceso al beneficio, y podríamos anticipar que tendremos más becarios este año”.

Finalmente, la funcionaria concluyó: “Hay un proceso que prioriza la educación, hubo actualización de salarios de los docentes y paritarias que permiten anticipar el comienzo de clases. El sistema neuquino tiene vocación de garantizar mejores condiciones universales para quienes quieran ser parte. Tenemos una Ley Provincial de Educación que rige nuestro funcionamiento”.

