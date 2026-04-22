Una por una ¿cuáles son las escuelas públicas que se remodelan en Neuquén?

Neuquén invirtió alrededor de $70.000 millones en infraestructura escolar durante el verano en lo que fue un récord entre inauguraciones y remodelaciones de edificios en la Provincia a nivel histórico. El gobernador Rolando Figueroa anunció las obras que se proyectan para el 2026.

A los seis nuevos edificios con los que se inició el presente ciclo lectivo, se sumaron las renovaciones en las escuelas primarias 101, 200, 107, 199, 280, la EPET 8, CPEM 1, 50 y 6, la EPET 2 de la Capital; la primaria 308 de Atreuco Arriba, la 187 de Junín de los Andes, el IFSD 13 de Zapala.

Un nuevo paquete de intervenciones ya está en marcha para dar respuestas a injusticias vinculadas al estado de los edificios, como parte de un proceso que lleva adelante el Ejecutivo de ordenar para redistribuir los recursos del Estado en áreas prioritarias como educación.

En el próximo receso de invierno y verano 2026, cuando las escuelas quedan deshabitadas en forma temporal, se dispondrá completar o hacer nuevas intervenciones, con readecuaciones y mejoras en patios entre otras mejoras, en distintos espacios y áreas de edificios escolares de diversas instituciones de toda la Provincia.

Remodelaciones en escuelas proyectadas para este año

Confluencia:

Se trabajará en las primarias 63, 67, 74, 115, 121, 158, 196, 201, 202, 235, 312, 356, 366, en la escuela especial 20; y en las escuelas infantiles y jardines 66, 23,78, 44, 27, 58; todos estos establecimientos de Neuquén capital.

Centenario tiene previsión de iguales acciones en las escuelas especial 10 y EIAJD 7. En Plottier, se avanzará con las primarias 240, 351 y 46 y el Jardín de Infantes 83; en tanto en Senillosa se abordará la escuela especial 21.

Vaca Muerta:

En Añelo, por su parte, se dará continuidad de trabajos en el Jardín 52; en San Patricio del Chañar, en la escuela especial 19; y en Rincón de los Sauces, en el CPEM 24 y el Jardín de Infantes 37.

Región del Pehuén:

Se avanzará con la Escuela Especial 17 de Aluminé, en la primaria 85 del paraje Los Hornos, y en Zapala con el IFD 13, el CPEM 3 y las primarias 3, 307 y 185; así como en la 332 de La Buitrera. En La Comarca, el CPEM 20 y el Jardín de Infantes 5.

Lagos del Sur:

Se contemplan obras en el Jardín de Infantes 30, el IFD 8 y en la primaria de Junín de los Andes; en la primaria 213 de Aucapán, 43 de San Ignacio, 111 de Villa Traful; y en las 142, 274 y 134 de San Martín de los Andes.

Alto Neuquén:

Se alcanzará a las primarias 327 de Chos Malal, y 50 de Loncopué, entre otras instituciones a las que se llegará con mejoras y puesta en valor de espacios pedagógicos.



