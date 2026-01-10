Con una inversión aproximada de 70 mil millones de pesos, el ministerio de Educación está llevando adelante un nuevo plan de mantenimiento e intervenciones mayores en los edificios escolares de toda la provincia. Los directores de Mantenimiento de Edificios Escolares de la zona Confluencia, Luciano Saborido, y del Interior, Valeria Schaigorodsky, enumeraron las principales acciones que implementan durante el receso de verano.

Según detalló Saborido, se implementan dos líneas de acción, las tareas preventivas que se realizan en todos los establecimientos públicos, “se les controla la limpieza de los tanques, se sondean cámaras de inspección, cloacas, desagües pluviales, desmalezamiento, mejoras eléctricas, iluminación y que el funcionamiento normal esté garantizado”.

Por otro lado, se ejecutan obras de mayor envergadura que son de renovación, readecuación o mejora en las que, según aclaró el referente, “se ha tomado la determinación de atacar el problema de fondo y que se resuelva de una vez por todas porque así es la directiva que nos ha dado la ministra Soledad Martínez y el gobernador, Rolando Figueroa”.

Las acciones que se realizan durante el período en que las y los estudiantes están de vacaciones “no sólo son de mantenimiento; apuntamos a la mejora para que los establecimientos pasen a un siguiente nivel - sostuvo Saborido y ejemplificó que-, hay edificios que son viejos y tienen barreras arquitectónicas que no se ajustan a la nueva forma de ver la accesibilidad”.

Precisó también que en la capital neuquina se realizan diferentes intervenciones como en el CPEM N° 40, en el que se lleva adelante el recambio de aberturas, nueva descarga en la sala de máquinas, cambio del cielorraso, instalación de iluminación y la reparación de trincheras entre los baños. En otros casos, como en la EPET N° 2 de Centenario, se ejecuta la readecuación de los núcleos sanitarios; la creación de una división de construcción en seco para la biblioteca de la primaria N° 350; en Plottier dentro de la escuela especial N° 13 se instala una puerta de ingreso acorde a las medidas de seguridad y accesibilidad, y se construye en el patio un nuevo muro divisorio.

Por su parte, la directora de mantenimiento en el Interior mencionó las proyecciones de su área: “Tenemos previsto hacer 101 intervenciones en edificios escolares en las regiones del Alto Neuquén, Pehuén, La Comarca, Lagos del Sur y Limay, o sea, en el territorio general de toda la provincia”.

Una intervención importante se realiza en la escuela N° 168 de Loncopué en la que comenzaron los trabajos constructivos de una torre de agua, 250 metros de vereda perimetral, mejoras en el sistema eléctrico y en la fachada, además de la readecuación de núcleos sanitarios y la remodelación en la cocina.

Otro caso destacado es la primaria N° 99 de Zapala en la que se implementan mejoras en el techo, con el recambio de chapas y la colocación de nueva aislación; al igual que la actualización del playón deportivo con su relleno y pintura; la adecuación a parámetros accesibles de rampas y accesos; la actualización y recambio de aberturas; también se reconstruyen las veredas perimetrales del nivel Inicial.

En cuanto a los trabajos en las áreas exteriores de los edificios escolares, se trabaja en las primarias N° 1, 99, 101, 103, 168, 269, 350, 199, 200 y 280. “Los patios de las escuelas en muchos casos no son aptos para la actividad física y hemos tomado un camino de recuperar los playones, dotarlos de plazas blandas, de espacios donde se puede desarrollar actividad deportiva -y agregó el director de Mantenimiento que se busca que- los chicos puedan salir al aire libre de una manera segura y en un ambiente amigable”.

La política educativa de intervenciones en infraestructura durante los meses de verano apunta a reducir la pérdida de días de clases por incidencias edilicias; de igual manera permite la jerarquización de la educación en la provincia.