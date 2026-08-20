Cuáles son los requisitos y cómo acceder al programa de Neuquén para refinanciar deudas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa anunció un novedoso programa destinado a rescatar a las familias neuquinas endeudadas. La iniciativa apunta a asistir a las economías familiares que, pese a tener intención de cancelar sus compromisos, no logran salir de la morosidad debido a las tasas y los intereses que se volvieron impagables.

El programa contempla incentivos impositivos para que bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales se sumen de manera voluntaria al esquema. “A las entidades bancarias, crediticias y billeteras virtuales que se adhieran a este régimen que por supuesto es voluntario, les vamos a hacer una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos del 50% en lo que está referido a estas operaciones”, detalló el ministro de Economía, Guillermo Koenig. Además, precisó que “estas operaciones van a estar exentas de sellos”.

Requisitos

- Tener deudas con tarjetas de crédito, créditos bancarios o billeteras virtuales.



- Estar clasificado en las situaciones 2, 3, 4 o 5 del Banco Central, es decir, presentar algún grado de incumplimiento o dificultad para afrontar las obligaciones.



- No alcanza con simplemente tener un préstamo vigente y estar pagándolo normalmente. La persona debe encontrarse en alguna de las categorías de endeudamiento contempladas.



- La persona deberá acercarse al banco que implemente la línea y realizar la operatoria correspondiente.



- El banco evaluará la situación y solicitará que el interesado demuestre determinadas condiciones para acceder al nuevo crédito.



- Los créditos podrían ser de hasta $50 millones, según lo explicado durante la entrevista.

El director provincial de Defensa al Consumidor, Pablo Tomasini habló en AM550 y dijo que “con buen olfato el Gobernador ha lanzado una línea de créditos para aquellos que estén en situación de endeudamiento”.

Explicó que “en el Banco Central son situaciones dos, tres, cuatro y cinco que son de menor a mayor endeudamiento. No son subsidios, sino créditos a tasa muy razonable del 85% anual, con opción de una tasa UVA más 5% que es jugar un poco con la inflación, con una invitación al resto de los bancos para asociarse (tendrán beneficios impositivos)”.

Además manifestó: “Veremos operativamente cómo se desarrolla y esperemos que sea una respuesta para las personas que están en esta situación que afecta la salud más allá de la economía. También invita a pensar qué está pasando con el sistema financiero en el país, hay dudas sobre las tasas de interés en billeteras virtuales sobre si son usurarias o no”.

“Nuestro Pacto Social indica que el Estado debe controlar algunas cosas, la libertad no puede ser mal entendida”, pronunció Tomasini en AM550.

Agregó que “Son créditos de hasta $50.000.000 para personas que estén en comprobada situación de morosidad, no puede pedirlos cualquiera”.

Situación de Flybondi

Finalmente se refirió a la partida de la oficina de la aerolínea del Aeropuerto de Neuquén. “Tenemos muchos reclamos, acá hay una ausencia del Estado nacional a la hora de regular y lo que hacemos nosotros es tratar de tapar agujeros y poner multas”, indicó Pablo Tomasini.

La entrevista completa