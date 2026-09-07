Un violento episodio se registró este lunes en el CPEM 58 de Plaza Huincul, donde cuatro estudiantes protagonizaron una pelea durante el horario de clases. El enfrentamiento ocurrió frente a otros integrantes de la comunidad educativa.

El hecho tuvo lugar durante el segundo recreo, alrededor de las 10:35, cuando las adolescentes comenzaron a golpearse en un sector de la planta baja del establecimiento. El lugar se encuentra próximo a varias oficinas administrativas correspondientes al CPEM 85, el colegio nocturno que comparte el edificio, que en ese momento estaban desocupadas.

De acuerdo con la información publicada, las estudiantes, que serían del ciclo básico, se enfrentaron de a una contra una. La pelea incluyó tirones de cabello y debió ser interrumpida por personal de la institución, que intervino para separarlas.

La intervención permitió que el enfrentamiento no se extendiera durante mucho tiempo, aunque los trabajadores tuvieron dificultades para lograr que las jóvenes se separaran.

Investigan qué originó la pelea

Hasta el momento no están claras las razones que desencadenaron el conflicto. Una de las hipótesis que se manejan es que la disputa habría comenzado fuera de la escuela y que posteriormente fue trasladada al interior del establecimiento.

En principio, la dirección del colegio habría dispuesto una suspensión preventiva para las estudiantes involucradas.

Además, según la información publicada, se daría intervención a la Defensoría del Menor, organismo que establece las pautas que deberán seguirse para abordar y resolver este tipo de conflictos.