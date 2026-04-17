El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), lanzó un llamado a licitación para la construcción de 56 viviendas tipo dúplex en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.

La iniciativa se enmarca en el plan Neuquén Habita, una política integral orientada a dar respuesta a la creciente demanda habitacional mediante la ejecución de viviendas, obras de infraestructura y desarrollo urbano en distintas localidades. En este caso, el proyecto apunta a ampliar el acceso a soluciones habitacionales en uno de los sectores con mayor expansión de la capital provincial, al tiempo que busca fortalecer el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de las familias.

Cómo serán las viviendas que se construirán en el barrio Cuenca XV

El proyecto prevé la construcción de 56 unidades habitacionales de tipo dúplex, cada una con una superficie de 66,18 metros cuadrados. Además, incluye la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y electricidad, junto con la instalación de gabinetes para gas envasado. El presupuesto oficial asciende a 5.947.103.121 pesos y las obras se llevarán adelante bajo el sistema de ajuste alzado por precio global.

Cuál es la fecha tope para realizar una oferta para el llamado a licitación

Según se informó, la recepción de ofertas estará abierta hasta las 10 del próximo 20 de mayo en la sede de la ADUS, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 12 en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Las personas interesadas podrán acceder al pliego de bases y condiciones de manera gratuita, ya sea mediante solicitud por correo electrónico o a través del sitio web oficial, con el objetivo de garantizar la transparencia y accesibilidad del proceso.

Con la ejecución de este proyecto, se alcanzará un total de 324 nuevas viviendas en el sector oeste de la ciudad, consolidando el desarrollo urbano de la zona y ampliando el acceso a soluciones habitacionales para más familias neuquinas.