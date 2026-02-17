Provincia construirá 32 viviendas y un centro integral para personas mayores en la Capital

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), lleva adelante la construcción de 32 viviendas, un centro de día y una pileta climatizada en Neuquén capital. Estas obras forman parte del plan Neuquén Habita, por el cual se impulsan soluciones habitacionales en todo el territorio.



Los trabajos registran un avance acumulado del 33% y se prevé su finalización para el segundo semestre de 2026. La inversión supera los $2.400 millones.



El complejo estará conformado por 32 viviendas -26 monoambientes y seis de dos ambientes- además de espacios comunes, galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro. A su vez, incluirá un Centro de Día de 788 metros cuadrados y una pileta climatizada cubierta de 159 metros cuadrados, que no solo estarán destinados a los residentes sino que también podrán integrarse a la comunidad del barrio.



El proyecto combina soluciones habitacionales con servicios de salud primaria, espacios recreativos, educativos y deportivos, en una propuesta integral que busca fortalecer la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores.



Desde el Ejecutivo destacaron que, frente al retiro del Estado nacional en materia de obra pública, Neuquén decidió sostener y continuar este tipo de proyectos estratégicos, garantizando la continuidad de obras que impactan directamente en el bienestar de la comunidad.



La intervención forma parte de la política habitacional que la Provincia desarrolla orientada a ampliar el acceso a la vivienda, fortalecer el desarrollo urbano y generar soluciones concretas para distintos sectores de la población.



De la recorrida por la obra participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; las secretarias de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, y de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Diétrich y el coordinador general del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta.