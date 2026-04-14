El director provincial de Mantenimiento Escolar Zona Confluencia, Luciano Saborido expresó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que quedó listo el CPEM 1 de Centenario para el comienzo del ciclo lectivo 2026. Se trata de obras de remodelación en el marco del Plan de Verano a través del cual se remodelaron numerosas escuelas a lo largo y a lo ancho de la región.

“El CPEM 1 de Centenario se entrega ahora, en breve está comenzando el ciclo lectivo. Quedó hermoso, se hizo una tarea de readecuación muy importante, todos los núcleos sanitarios se desarmaron por completo, hicimos la descarga cloacal nueva y a partir de ahí todo nuevo. Quedó muy bien e hicimos en planta baja dos baños adaptados, uno en cada bloque", detalló Saborido..

Además, realizaron una remodelación con iluminación LED nueva, pintaron todo de nuevo y ya ingresaron docentes y no docentes.

En ese sentido continuó: “Ellos están reorganizando una tarea y necesitan unos días para reacomodarse, calculamos que esta semana se retomarán las clases”.

El funcionario manifestó que la situación es la misma para el Instituto de Formación Docente 9 de Centenario: "Se hizo una revisión estructural completa, dos cocinas nuevas, fue una tarea titánica. Continuaremos ahora con la parte exterior donde se puede trabajar sin cortar el ciclo lectivo”, destacó.

Por otro lado, Saborido dijo que hoy se entrega la remodelada escuela número 107 y que la vuelta a clases será mañana.

“Había que hacer esto en algún momento, si no se pierden muchos días de clases en el año, ahora no se perderá un día por cuestiones edilicias”, reconoció.

Inversión educativa histórica

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez destacó hoy que en la Provincia “estamos en un momento histórico de inversión en materia de infraestructura educativa; vamos por el segundo año consecutivo de un programa de verano en el que estamos interviniendo en distintas escuelas de la región. Llevamos intervenciones en más de 400 escuelas”.

La funcionaria detalló que a través de la cartera educativa se han invertido $64.000 millones en mejoras de edificios existentes y se proyecta sumar otras 200 obras en el próximo verano “que van desde patios hasta techos nuevos y todas las instalaciones de servicios que hacen al funcionamiento regular de la escuela; sumado a esto, agregó, con dos años seguidos de paritaria salarial anticipada, hemos logrado garantizar dos años de funcionamiento del sistema educativo con altísimos niveles de regularidad”.

Por problemas edilicios no hay ningún establecimiento que no haya podido empezar las clases, aclaró la ministra. “Hay escuelas que empezaron más tarde porque hicimos intervenciones mayores en el marco del plan de verano; que demandaron más tiempo de las seis semanas del receso; pero que en todos los casos teníamos conversado con las comunidades de esas escuelas que íbamos a tener un inicio postergado", señaló.

Respecto a la extensión de los plazos de obra, en algunas escuelas muy viejas detalló que "al menos en cuatro escuelas de la Provincia, cuando empezamos a trabajar nos encontramos con algunas situaciones que no habíamos previsto”.

Mencionó en tal sentido el caso de las escuelas primarias 107, 199, y 148 de Zapala, “nos demoramos inclusive unos días más de aquellos que habíamos acordado con la escuela y con las familias; en todos los casos logramos las obras que nos habíamos propuesto y todas las comunidades se encontraron con establecimientos completamente renovadas que nos permiten anticipar un año regular de funcionamiento.

Ampliaciones y nuevos edificios

En lo que hace a nuevos edificios, remodelaciones y ampliaciones de instituciones educativas a través de Obras Públicas y Obras Delegadas, entre 2024, 2025 y lo que va de 2026 se finalizaron alrededor de 30 obras, y están en ejecución otras 23.

A través de UPEFE, entre 2025 y 2026 se terminaron ocho obras de nueva infraestructura; se llevan adelante acciones para otras 10 escuelas y están en proceso de licitación y adjudicación tres edificios más.

Por intermedio de la empresa CORFONE se finalizó un nuevo edificio en 2025 y están en ejecución dos nuevos edificios y una ampliación.

Erradicación de tráilers

Vinculado también a la mejora de infraestructura educativa, Martínez explicó que este año se trabaja sobre unas 30 escuelas que tienen su funcionamiento sujeto al uso de dispositivos transitorios en forma completa.

"Para el año 2027 vamos a tener o completadas, o en vías de concreción y finalización las obras que permitan reemplazar la totalidad de esos tráiler”. anticipó la ministra.

