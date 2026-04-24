A raíz de un violento episodio en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén, la comunidad educativa del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) 69 tomó la decisión de interrumpir el dictado de clases para el turno vespertino de este jueves 23 de abril. Buscan establecer qué pasó tras el llamado a la Policía.

Un hecho de inseguridad registrado en las cercanías del CPEM 69 Carlos Fuentealba puso en alerta a los alumnos y docentes de ese establecimiento educativo. Se registró un robo a mano armada de una camioneta y luego se desató un fuerte tiroteo. Dada la gravedad del hecho, presenciada por varias de las autoridades de la institución, y para priorizar la integridad física de la comunidad educativa en su conjunto, se decidió suspender de manera inmediata las clases en el turno vespertino.

Muchos reclamos por la misma problemática

Tal como reproducen distintos portales, el hecho de este jueves no es el primero de su naturaleza en el barrio Cuenca XV. La violencia se ha vuelto una constante en la cotidianeidad de los vecinos de esa zona de esta capital. Desde la dirección del CPEM 69 han realizado distintos pedidos formales por mayor seguridad a la Comisaría 18°.

Con sus reclamos, las autoridades del CPEM 69 buscan que haya una mayor presencia policial, que los patrullajes sean frecuentes y que se implementen operativos en los horarios de ingreso y salida del alumnado.

Pese a los reclamos de directivos y docentes del CPEM 69, al parecer, aún no hubo pronunciamiento por parte de la cúpula de dicha dependencia policial. Según reproducen medios neuquinos, durante el hecho de inseguridad de esta tarde. directivos y docentes del CPEM 69 intentaron comunicarse con la Comisaría 18, pero no obtuvieron respuesta. Sí lograron realizar la denuncia a través de la línea 101.