Cuenta regresiva en Añelo: la nueva EPET 23 estará lista para fin de año

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, recorrió los trabajos que se ejecutan en el nuevo edificio de la EPET 23 de Añelo, obra que ya supera el 80% de avance y se prevé que finalice a fin de año.

De la recorrida participaron también el intendente de Añelo, Fernando Banderet; el coordinador general del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta; los diputados provinciales Daniela Rucci y Francisco Lepore; el director de la institución, Gonzalo Alio, representantes de la empresa constructora, y madres y padres de estudiantes, quienes pudieron conocer el estado de los trabajos y las características que tendrá el nuevo establecimiento.

El proyecto contempla la construcción de un edificio completamente nuevo de 5.053 metros cuadrados cubiertos, diseñado para acompañar el crecimiento de la matrícula y la demanda de formación técnica en la localidad y la región de Vaca Muerta.

El área pedagógica contará con diez aulas, un aula de representación gráfica, un aula multipropósito, seis aulas-taller, seis talleres para el ciclo básico, siete talleres para el ciclo superior, biblioteca, laboratorio de Física, Química y Biología y un Salón de Usos Múltiples (SUM). El edificio se completa con áreas de gestión, administración, apoyo y extensión, servicios, circulaciones y accesos, además de espacios exteriores.

Actualmente, la EPET N° 23 cuenta con 331 estudiantes que concurren en los turnos mañana, tarde y vespertino. El nuevo edificio permitirá contar con espacios adecuados para el desarrollo de la formación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula de una institución que tiene orientación vinculada a las necesidades productivas de la región.

Durante la recorrida, madres de estudiantes de distintos años pudieron conocer por primera vez las nuevas instalaciones y compartir la emoción por el cambio que significará para la comunidad educativa.

Una de ellas, mamá de un estudiante de quinto año, destacó la importancia de contar con un edificio propio y con espacios adecuados para la formación técnica. “Es una oportunidad para ellos por el título, porque son técnicos. Es un lindo sueño que espero hace mucho”, expresó.

También valoró especialmente la nueva ubicación de la escuela, que permitirá dejar atrás los tráileres ubicados en una zona alejada de la localidad: “Venir de la zona de los tráileres, allá en el parque industrial, que es una zona muy alejada del pueblo, y tenerlos acá cerca es mucha tranquilidad para nosotros los padres”.

La mamá de una estudiante de segundo año contó su emoción al visitar el nuevo establecimiento. “Estoy muy emocionada porque es la primera vez que vengo a ver la escuela y estoy muy contenta. No veo la hora de que ya se inaugure”, señaló.

Además, resaltó la magnitud del nuevo edificio y su proyección para toda la comunidad: “No solamente mis hijos van a disfrutar de esta escuela, sino los hijos de la comunidad”. En ese sentido, consideró que la obra representa una mejora en la calidad educativa y una oportunidad para acompañar el crecimiento de la localidad.

La obra forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante la provincia para fortalecer la educación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula. En total, se están construyendo 65.000 metros cuadrados destinados a escuelas técnicas en distintos puntos de Neuquén, dentro de un plan que contempla 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa.





