Hidrocarburos y robótica: llega el conocimiento técnico al corazón de Vaca Muerta

Neuquén avanza con la construcción de una escuela técnica destinada al conocimiento de hidrocarburos y robótica en el corazón de Vaca Muerta que permitirá fortalecer la educación en una región clave para el desarrollo de la Provincia.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el coordinador general del Ministerio, Gonzalo Peralta y el personal de la empresa contratista recorrieron los trabajos que se ejecutan en la EPET 23 de Añelo y destacaron el ritmo de la obra.

Con un avance del 60% y una inversión superior a los $18.500 millones, avanza la construcción del nuevo edificio.

“Esta escuela tiene una particularidad: contará con orientación en hidrocarburos y robótica, algo muy importante para fortalecer la demanda actual del sistema de educación técnica”, señaló la ministra Bertoldi.

Destacó que “estamos trabajando en los detalles y ajustando todo para que este edificio quede de primera calidad para los estudiantes de Añelo”.



Los detalles de la EPET 23 de Añelo

El proyecto contempla la construcción de un edificio nuevo de más de 5.000 metros cuadrados, diseñado para acompañar el crecimiento de la matrícula y la demanda de formación técnica. La escuela tiene 331 estudiantes entre los turnos mañana, tarde y vespertino.

El establecimiento incluirá diez aulas, espacios específicos como aula de representación gráfica y aula multipropósito, talleres para ciclo básico y superior, laboratorio de física, química y biología, biblioteca y SUM. Además, contará con áreas de gestión, administración y servicios, junto con espacios exteriores y de circulación.



Avance en distintos frentes

La mampostería se encuentra prácticamente finalizada, mientras que la infraestructura general alcanza el 60% de ejecución. Las instalaciones eléctricas y sanitarias, incluyendo agua fría y caliente, registran avances significativos, al igual que el sistema de losa radiante, que ya se encuentra casi completo.

Los trabajos se concentran en la sala de máquinas con la colocación de calderas y en la finalización de instalaciones. En paralelo, se prevé que durante mayo comience la colocación de aberturas de PVC en distintos sectores del edificio, junto con el cierre de herrería y puertas, lo que permitirá avanzar en tareas interiores como la instalación de luminarias.



