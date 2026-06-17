El COER y la Brigada Motorizada de Río Negro serán los primeros cuerpos policiales en capacitarse para el uso de pistolas Taser, cuya implementación plena está prevista recién para 2027. La medida se incluye en la ley aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, que habilita el empleo de armas no letales junto a otros dispositivos de control. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), quien explicó cómo se implementará la medida.

“El proyecto fue aprobado en segunda vuelta en la Legislatura. Son herramientas que brindamos a la Policía. Muchas veces la pistola 9 mm es desproporcionada a una situación de conflicto”, señaló Mansilla.

La normativa contempla el uso de gas pimienta, armas aturdidoras y pistolas Taser, además de la incorporación de cámaras corporales que grabarán el trabajo de los efectivos. La legisladora aclaró que el proceso requiere promulgación, reglamentación y capacitación obligatoria: “Ahora hay que promulgarla, reglamentarla y luego se deberá capacitar a los efectivos. Los proveedores exigen que la seguridad pública capacite a los policías. Recién el año que viene se pondrá en práctica”.

Mansilla destacó que el objetivo es respetar el derecho a la vida: “La idea es que las pistolas 9 mm provocan la muerte, con esto tratamos que se respete el derecho a la vida. El agente policial no puede sacar su arma porque puede ser desproporcionada para la situación que intenta resolver”.

Sobre el funcionamiento, explicó que las Taser generan una inmovilización muscular de siete segundos, lo que permite controlar la situación sin consecuencias fatales. “Mire, hablamos de arma no letal. Cualquier arma provoca daño, estas armas no provocan la muerte pero algún daño menor pueden producir”, agregó en Radio Kaos de Roca.

La implementación incluirá capacitación específica para el COER y la Brigada Motorizada, según lo conversado con el ministro de Seguridad, Daniel Jara. “Se incorporarán armas corporales en los efectivos. Tendremos la posibilidad de capacitar al COER y la Brigada Motorizada. No reemplazarán a las 9 mm, sino que serán usadas en simultáneo y depende de la situación será el uso del arma”, detalló.

El sistema prevé un registro con nombre, apellido, día, hora y segundos de cada utilización, lo que permitirá un control estricto de las intervenciones. Mansilla adelantó que la aplicación plena de las Taser se verá recién en 2027, una vez completadas las etapas de reglamentación y capacitación.