12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope: los beneficios del BPN para el Mundial

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presenta una promoción especial pensada para acompañar el consumo en una amplia variedad de rubros vinculados a este evento.

En ese contexto, la iniciativa invita a todos sus clientes a prepararse para vivir una nueva edición del Mundial, renovando equipamiento, actualizando tecnología y accediendo a indumentaria deportiva para disfrutar cada encuentro. La propuesta estará vigente desde el 1 hasta el 8 de junio inclusive en comercios adheridos.

Durante este período, quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10 % de reintegro sin tope, lo que permite planificar consumos con mayor financiación y obteniendo un excelente beneficio.

Por su parte, las personas que utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por BPN contarán con la posibilidad de financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés.

Rubros adheridos

La promoción alcanza a distintos sectores comerciales, entre los que se destacan electrónica y computación, indumentaria deportiva y cotillón, acompañando la demanda de productos asociados al Mundial y ampliando las opciones para organizar encuentros y celebraciones.

Las operaciones podrán realizarse tanto en comercios físicos como a través de BPN Pagos, facilitando un acceso ágil y cómodo a los beneficios disponibles.

Desde la entidad destacaron que esta propuesta forma parte de las acciones que el banco impulsa para fortalecer el comercio local, incentivar el consumo y acompañar a las familias neuquinas con herramientas de financiación accesibles.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de la promoción, se puede consultar el sitio oficial www.bpn.com.ar. También, BPN cuenta con su canal oficial de Instagram (https://www.instagram.com/bancoprovincianeuquen), donde se comparten novedades, promociones vigentes y beneficios exclusivos de manera permanente.

Por último, quienes aún no cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén pueden solicitarlas de manera simple y rápida, tanto de forma online como en sucursales, y comenzar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece la entidad.



