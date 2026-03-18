El caso del joven que hizo trompos en una laguna congelada de Villa Pehuenia tuvo resolución judicial en Neuquén: evitó el juicio por daño ambiental y tenencia ilegal de arma tras acordar tareas comunitarias y una reparación económica simbólica.

El episodio ocurrió en julio del año pasado, cuando el conductor de una Toyota Hilux ingresó a un área natural protegida, circuló por caminos no habilitados y realizó maniobras sobre la superficie helada.

Como consecuencia, se registraron daños en raíces de araucarias, una especie autóctona protegida. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales y permitieron identificar al responsable, lo que generó repercusión pública en Neuquén.

La investigación y el hallazgo del arma

A partir de los videos, el 1 de agosto se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado en la ciudad de Neuquén.

Durante el procedimiento, se secuestró una carabina calibre 44.40 sin autorización legal, lo que derivó en una segunda causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Ambos expedientes —el de daño ambiental, tramitado en Zapala, y el de tenencia ilegal, en Neuquén capital— fueron unificados. Los delitos contemplan penas de entre seis meses y seis años de prisión.

La salida judicial: suspensión de juicio a prueba

La fiscalía y la defensa pública acordaron una suspensión de juicio a prueba, mecanismo que permite evitar el proceso penal si se cumplen determinadas condiciones.

El imputado deberá:

Realizar 144 horas de trabajo comunitario durante 18 meses en la subsecretaría Ciudad Saludable de Neuquén.

Donar una cinta métrica de agrimensor de 50 metros a la división de Delitos Ambientales de la Policía.

El valor del elemento fue estimado en $12.000.

Durante la audiencia se indicó que la reparación económica tiene carácter simbólico, en función de la situación del imputado, quien se encuentra desempleado.

Además, el área de Áreas Naturales Protegidas podría aplicar una sanción administrativa adicional por el daño ocasionado.

Intervención judicial

La jueza de Garantías, Natalia Pelosso, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.

La resolución se enmarca en las herramientas previstas por el sistema penal argentino para resolver causas sin llegar a juicio oral, bajo condiciones de cumplimiento obligatorio.

Daño ambiental: impacto en la reserva

El caso involucra la afectación de un ecosistema sensible en Villa Pehuenia, donde las araucarias cumplen un rol central.

El daño sobre sus raíces puede tener consecuencias a largo plazo, debido al crecimiento lento de la especie y su condición de protegida por normativa provincial.

La reparación acordada en sede judicial no implica una cuantificación directa del impacto ambiental.