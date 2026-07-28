Una ley que cambió la forma de enfrentar el delito

Hay números que muestran el alcance de una política pública. Desde el 28 de febrero de 2025, cuando entró en vigencia la Ley Provincial Nº 3.488 que le dio a Neuquén la facultad de investigar el narcomenudeo, la provincia comenzó a intervenir directamente sobre un delito que durante años golpeó a los barrios desde adentro.

Entre esa fecha y el 16 de julio de 2026, la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén ejecutó 366 allanamientos en inmuebles utilizados para comercializar estupefacientes y realizó 66 operativos propios y con canes detectores, una tarea que permitió avanzar sobre puntos de venta y organizaciones dedicadas al microtráfico.

El resultado quedó reflejado en una cifra contundente: más de 254 kilos de drogas fueron retirados de circulación, evitando que esas sustancias llegaran a miles de potenciales consumidores.

Los operativos permitieron secuestrar drogas, armas, dinero y vehículos. Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén

Los golpes más fuertes contra las organizaciones

Los procedimientos permitieron secuestrar 211,7 kilos de cannabis sativa, 42,4 kilos de cocaína, 31 dosis de éxtasis, además de clonazepam, ketamina y hongos alucinógenos.

Pero las investigaciones no terminaron con la droga.

La Policía también incautó 91 armas de fuego, 2.470 municiones, 86 vehículos, 210.445.700 pesos y 30.493 dólares, recursos que, según las investigaciones, formaban parte del circuito económico de las organizaciones criminales.

A eso se sumó la clausura de 33 inmuebles utilizados para vender drogas y la demolición de cinco viviendas vinculadas al narcomenudeo, una medida que apunta a impedir que esos lugares vuelvan a convertirse en centros de actividad delictiva.

Más de 254 kilos de drogas fueron secuestrados desde febrero de 2025. Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén

Una respuesta que siguió creciendo

El trabajo no se detuvo con ese balance.

Durante el último fin de semana, la Policía realizó 10 allanamientos simultáneos en San Patricio del Chañar, donde desarticuló una organización dedicada al microtráfico. El operativo terminó con seis personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos incorporados a la investigación.

En otro procedimiento realizado en la ciudad de Neuquén, personal de Antinarcóticos también incautó un kilogramo de marihuana, en el marco de otra causa por comercialización de estupefacientes.

Estos procedimientos muestran que la actividad continúa de manera permanente y que las investigaciones avanzan sobre distintos puntos de la provincia.

Cinco viviendas usadas para vender droga fueron demolidas. Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén

Cientos de investigaciones y 145 personas detenidas

El trabajo coordinado entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial también quedó reflejado en las detenciones.

En el período analizado, 145 personas fueron privadas de la libertad, entre ellas 98 hombres y 47 mujeres, como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Dirección Antinarcóticos.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que "desde el gobierno tenemos un firme compromiso y una gran convicción de poder combatir el delito", y destacó las inversiones realizadas para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la capacidad operativa de la Policía.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que "estos resultados son producto de una estrategia integral de seguridad", basada en la planificación, la inteligencia criminal y el trabajo coordinado con la Justicia.

Un cambio que busca cerrarles el camino

La adhesión de Neuquén a la Ley Nacional 26.052 permitió que la provincia asumiera la investigación del narcomenudeo y acelerara la respuesta frente a un delito que afecta de manera directa a los barrios.

Con más investigaciones, más allanamientos y una mayor capacidad operativa, la estrategia apunta no solo a detener a quienes venden drogas, sino también a desarticular las redes que sostienen esa actividad, recuperar espacios utilizados para el delito y evitar que vuelvan a funcionar como centros de comercialización.