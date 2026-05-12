La Unión del Personal Civil de la Nación de Río Negro, confirmó que no participará en la próxima reunión del Consejo de la Función Pública, prevista para el 14 de mayo. Además, denunció que el órgano fue vaciado de contenido y desnaturalizado en su función original.

En una carta dirigida a la presidenta del Consejo, Tania Lastra, el gremio señaló que el espacio creado para modernizar el Estado y fortalecer los recursos humanos se transformó en una instancia meramente formal destinada a legitimar decisiones adoptadas de manera unilateral por el Gobierno. “No seremos parte ni cómplices de mecanismos que vulneren los derechos de los trabajadores y atenten contra su dignidad”, advirtió el documento.

UPCN sostuvo que las definiciones que afectan directamente las condiciones laborales, salariales y sociales de los trabajadores públicos se resuelven por fuera del ámbito natural de discusión y negociación colectiva, lo que constituye un perjuicio para los empleados estatales y sus familias. Según el gremio, los denominados “acuerdos” terminan funcionando como herramientas de convalidación de políticas de ajuste, consolidando la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo.

La organización denunció el carácter meramente formal de las reuniones del Consejo y cuestionó que los representantes gubernamentales carecen de facultades reales de decisión sobre las políticas que afectan a los estatales.

“Exigimos que asuman la responsabilidad y den la cara quienes efectivamente definen el rumbo de las políticas del sector, particularmente el gobernador Alberto Weretilneck y Rodolfo Aguiar, de ATE”, remarcaron los firmantes.

UPCN marcó un quiebre en la relación con el Consejo de la Función Pública, al que acusa de haber perdido su rol de espacio de negociación colectiva y de ser utilizado para legitimar decisiones que consolidan el ajuste sobre los trabajadores estatales.