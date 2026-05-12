En la noche de este lunes quedó inaugurada una obra clave para el ordenamiento vial de Cipolletti: los nuevos derivadores, la semaforización y la iluminación en Ruta Provincial N°65 y Circunvalación. El acto se realizó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el equipo de Obras Públicas de la Provincia y autoridades municipales.

El intendente Rodrigo Buteler subrayó que se trata de un punto estratégico para el ingreso y egreso de miles de vecinos todos los días. “Esta obra forma parte de un plan integral de ordenamiento vial que venimos impulsando para mejorar la circulación, brindar más seguridad y acompañar el crecimiento que está teniendo nuestra ciudad y toda la región”, expresó.

La intervención, con una inversión superior a 1.600 millones de pesos a cargo de Vialidad Rionegrina, incluyó la construcción de intersecciones canalizadas, ensanchamiento de calzada, extensión de alcantarillas, readecuación de veredas, instalación de alumbrado público, construcción de isletas separadoras, cordones cuneta, banquinas pavimentadas, defensas metálicas y señalización horizontal y vertical.

El proyecto contempló la incorporación de semaforización inteligente a cuatro tiempos, con tres carriles hacia el oeste, cuatro hacia el este y un carril adicional de giro a la izquierda desde Salto. Además, se integró con el proyecto de la Avenida Urbana J.D. Perón y se ejecutó una segunda intersección en el cruce ferroviario de calle Mosconi, diseñada para tránsito liviano sin semáforos.

Durante el acto también se firmó el convenio para la obra delegada de iluminación de Ruta 65, en el tramo comprendido entre Mosconi y Puente 83. La Licitación Pública N° 11/26 para su ejecución se realizará el próximo 2 de junio en el edificio municipal de calle Yrigoyen, con un presupuesto oficial de $464.910.000 y un plazo de obra de 135 días corridos.

Buteler destacó que estas obras se complementarán con nuevas intervenciones de asfaltado, iluminación y conectividad ya proyectadas, consolidando un plan integral de infraestructura urbana que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cipolletti y de localidades cercanas como Fernández Oro y Allen.