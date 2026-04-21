El presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo y a los organismos competentes la adopción de medidas inmediatas para la puesta en valor, mantenimiento y funcionamiento pleno del aeropuerto de Roca. La iniciativa busca garantizar la seguridad y operatividad de una infraestructura considerada estratégica para el Alto Valle.

El legislador planteó la necesidad de reparar integralmente el alambrado perimetral, implementar un esquema de seguridad permanente, articular con los bomberos voluntarios para asegurar la respuesta ante emergencias y reinstalar o adecuar el balizamiento de pista, lo que permitiría retomar vuelos nocturnos, especialmente sanitarios.

“El aeródromo de Roca constituye una infraestructura estratégica para la región, no solo por su valor histórico y formativo vinculado a la actividad aeronáutica, sino también por su importancia en materia de conectividad, seguridad y asistencia sanitaria”, expresó Acevedo.

Actualmente, el predio atraviesa un marcado deterioro y limitaciones operativas que ponen en riesgo su continuidad y utilidad pública. Según el legislador, el aeropuerto se sostiene en gran medida por el esfuerzo de instituciones y actores locales comprometidos con la actividad, pero sin acompañamiento estatal suficiente.

Uno de los puntos más críticos es el estado del alambrado perimetral, cuyo deterioro permite el ingreso de animales y personas, generando situaciones de riesgo tanto para las operaciones aéreas como para la integridad de las instalaciones. A esto se suma la ausencia de seguridad permanente, que expone al lugar a hechos de vandalismo y un progresivo deterioro.

En materia de emergencias, Acevedo subrayó la necesidad de garantizar la presencia articulada de los bomberos voluntarios, quienes cumplen un rol esencial ante incidentes aeronáuticos o contingencias que requieran intervención inmediata. También alertó sobre la falta de balizamiento operativo en la pista, lo que impide actualmente la realización de vuelos nocturnos y limita la capacidad de respuesta ante traslados médicos urgentes.

Finalmente, el legislador remarcó que la recuperación de estas condiciones no solo implica fortalecer la actividad aeronáutica, sino también garantizar un servicio esencial vinculado a la vida y la salud de los ciudadanos.