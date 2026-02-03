En la madrugada de este martes, un vuelo sanitario partió desde el aeropuerto Arturo Illia de Roca, en el contexto de un operativo especial organizado por el hospital de la ciudad. La aeronave Jet Sanitario LV-CTX aterrizó en la pista a las 6:30 horas y minutos después emprendió viaje con un paciente que requería atención médica en otro centro de mayor complejidad.

El hospital de Roca estuvo a cargo de la logística y el traslado, coordinando con personal especializado y asegurando las condiciones necesarias para que el paciente pudiera ser derivado de manera segura. La operación se desarrolló con rapidez y bajo estrictos protocolos sanitarios, garantizando la continuidad de la atención médica durante todo el procedimiento.

Salud Pública de Río Negro coordinó el traslado urgente de un niño de tres años oriundo de Maquinchao, en la Línea Sur rionegrina, quien fue aceptado para su atención en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. El pequeño padece leucemia y, ante la complejidad de su cuadro, se dispuso un operativo sanitario especial que incluyó la articulación entre el hospital local y las autoridades provinciales para garantizar su derivación inmediata.

El niño fue aceptado en el centro pediátrico de referencia nacional, lo que permitirá iniciar un tratamiento integral en Buenos Aires

Los vuelos sanitarios constituyen una herramienta fundamental para dar respuesta inmediata en situaciones críticas, permitiendo el traslado de pacientes que necesitan atención urgente en hospitales de referencia. En este caso, la articulación entre el sistema de salud y la infraestructura aeroportuaria de Roca fue clave para concretar la derivación en tiempo y forma.