¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DERIVACIÓN PEDIÁTRICA URGENTE

En un vuelo sanitario trasladaron al Hospital Garrahan a un niño de la Línea Sur rionegrina

El avión despegó en la madrugada desde el aeropuerto Arturo Illia de Roca, tras un operativo coordinado por el hospital local para el traslado urgente de un paciente

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 10:09
PUBLICIDAD
El vuelo sanitario partió desde Roca para trasladar a un niño de tres años al Hospital Garrahan, donde recibirá tratamiento especializado contra la leucemia Fotos: Gentileza

En la madrugada de este martes, un vuelo sanitario partió desde el aeropuerto Arturo Illia de Roca, en el contexto de un operativo especial organizado por el hospital de la ciudad. La aeronave Jet Sanitario LV-CTX aterrizó en la pista a las 6:30 horas y minutos después emprendió viaje con un paciente que requería atención médica en otro centro de mayor complejidad.

El hospital de Roca estuvo a cargo de la logística y el traslado, coordinando con personal especializado y asegurando las condiciones necesarias para que el paciente pudiera ser derivado de manera segura. La operación se desarrolló con rapidez y bajo estrictos protocolos sanitarios, garantizando la continuidad de la atención médica durante todo el procedimiento.

Salud Pública de Río Negro coordinó el traslado urgente de un niño de tres años oriundo de Maquinchao, en la Línea Sur rionegrina, quien fue aceptado para su atención en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. El pequeño padece leucemia y, ante la complejidad de su cuadro, se dispuso un operativo sanitario especial que incluyó la articulación entre el hospital local y las autoridades provinciales para garantizar su derivación inmediata.

El niño fue aceptado en el centro pediátrico de referencia nacional, lo que permitirá iniciar un tratamiento integral en Buenos Aires

Los vuelos sanitarios constituyen una herramienta fundamental para dar respuesta inmediata en situaciones críticas, permitiendo el traslado de pacientes que necesitan atención urgente en hospitales de referencia. En este caso, la articulación entre el sistema de salud y la infraestructura aeroportuaria de Roca fue clave para concretar la derivación en tiempo y forma.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD